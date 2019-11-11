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  • "Корисна спаржа" чи "Як слід обсмажена спаржа": психолог дав поради власникам вегетаринских кафе
11 листопада 2019, понеділок, 09:05 6
Lifestyle 2019-11-11T10:45:02+02:00
Українські Новини
"Корисна спаржа" чи "Як слід обсмажена спаржа": психолог дав поради власникам вегетаринских кафе

"Корисна спаржа" чи "Як слід обсмажена спаржа": психолог дав поради власникам вегетаринских кафе

овочі, поради психолога, спаржа, правильне харчування, ЗОЖ
Спаржа. Фото: pixabay
Спаржа. Фото: pixabay

Спонукати людину їсти більше овочів, і навіть смачно готувати, можна з допомогою психологічних прийомів. У першу чергу потрібно використовувати правильні назви. Про це пише психолог Павло Зыгмантович на своїй сторінці в Facebook.

"Правильна назва – це назва, орієнтована на смак.

Коли вам в меню пишуть "Розсипчаста картопелька з хрусткою цибулею" – це назва, орієнтована на смак. Коли пишуть "Запаморочлива картопля з чудовою цибулею", ця назва зовсім не допомагає уявити смак страви. Тому розумні ресторатори знають, що правильний опис має важливе значенняя.

Щоб довести теорію, було проведено експеримент серед студентів коледжів у США. Експериментатори дали "смачні" назви всім страв з овочів, які були в їдальнях.

Наприклад, "Вита цитрусова глазурована морква", "Як слід обсмажена спаржа", "Глазурована ріпа, забальзамована у травах і меді" і "Шипляча сичуаньська зелена квасоля з підсмаженом часничком" (в оригіналі — Twisted Citrus Glazed Carrots, Ultimate Chargrilled Asparagus, Herb n' Honey Balsamic Glazed Turnips, Sizzlin' Szechuan Green Beans with Toasted Garlic відповідно).

Крім цих назв, були і контрольні назви, орієнтовані на здоров'я ("Корисна спаржа" або "Поживна зелена квасоля") і базові назви ("Спаржа", "Квасоля").

Всі ці назви вивішувалися поруч із стравами — сьогодні один набір, завтра інший, потім третій. Все у випадковому порядку, щоб прибрати фактор днів тижня, часу прийому їжі тощо.

Після 185 днів дослідження відкрилось таке:

  • студенти охоче вибирали овочі, якщо у них були "смачні" назви (на 14%, якщо порівнювати з базовими назвами.
  • "здорові" назви знижували вибір овочів. Смачні назви обирали частіше здорових аж на 29%.
  • збільшилася не тільки частота вибору. Вчені відстежували компост – тобто залишки їжі на тарілках. І в дні, коли використовувалися смачні назви, обсяг овочів, залишених на тарілках, падав на 39%.

Загалом, смачні назви допомагали вибирати овочі частіше і з'їдати їх більше.

Таким чином, це гарний лайфхак для власників вегетаріанських кафе. "Смачні" назви/описи для страв і відмова від концепції "Зате у нас здорова їжа" – головна запорука успіху.

Нагадаємо, з початку осені деякі овочі зросли в ціні, тому вибирати сезонні продукти це дешево і корисно.

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