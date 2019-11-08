Интересные рецепты приготовления тыквы: подборка блюд

Тыкву считают сезонным растением осени, ведь это главный атрибут на один из главных осеннних праздников - Хеллоуин. Считается, что тыква пришла из Северной Америки. Ее семена находят при раскопках индейских городов, а изображения можно увидеть в изобилии на стелах и барельефах.

В древности, индейцы использовали ее и как посуду, и как пищу. Новым жителям Америки она также пришлась по вкусу. Колонисты ели её как гарнир, суп или десерт, в сушеном и жареном виде. В ранние колониальные времена тыква использовалась в качестве ингредиента для корки пирогов, но не применялась для начинки. В наше время тыква является широко-испольуемой для приготовления многих блюд. Небольшую подборку рецептов рассказали в "Хозяин, дом, сад, огород".

Тыквеннный суп

Для приготовления тыквенного супа понадобятся следующие ингредиенты:

1 ст. ложка мясного фарша

1 стакан нашинкованного тыквы

1 луковица

1 морковь

2 ст. ложки растительного масла

1 -1,5 л воды

соль - по вкусу.

Мясной фарш разводим до консистенции средней густоты сметаны холодной водой, добавляем рубленую репчатый лук, нашинкованную соломкой морковь, масло. Ставим массу в холодильник примерно на 1:00. Затем подготовленные овощи и мясо заливаем горячей соленой водой, добавляем нашинкованный соломкой тыкву и быстро доводим до кипения. Суп варим 8-10 минут и сразу же подаем на стол, заправляя по вкусу сметаной, майонезом или простоквашей.

Котлеты мясные с тыквой

1 стакан мясного фарша

1 стакан пропущенного через мясорубку тыквы

2 ст. ложки манной крупы

1 луковица

2 яйца

0,5 стакана молока

соль - по вкусу.

Мясо пропускаем вместе с тыквой через мясорубку. Добавляем в полученную массу яйца, манную крупу, молоко и соль. Все тщательно вымешиваем, чтобы масса стала однородной и эластичной. Затем ставим фарш в холодильник на 1-2 часа, чтобы он загустел и не растрескивался при запекании. В форму или сковороду выкладываем фарш в виде небольших котлет и запекаем в горячей духовке 15-20 минут. Сразу же подаем на стол, приправляя майонезом или сметаной.

Тыква добавляет готовым котлетам приятного сладковатого вкуса. Их можно рекомендовать детям и страдающим заболеваниями желудка и кишечника, так как они приготовлены без жарки. К этому блюду можно подать как гарнир слегка предположено тыква, оставшийся от приготовления котлет.

Каша из тыквы

1 стакан пшена;

2 стакана тыквы;

1 луковица;

2 ст. ложки сливочного масла;

1 ст. ложка сухих листьев малины;

соль - по вкусу.

Пшено тщательно промываем в теплой воде. Промытый тыква разрезаем на части, очищаем от кожицы, семян с мякотью пропускаем через мясорубку. Затем тыкву нарезаем соломкой, лук измельчаем.

На дно кастрюли кладем ровным слоем половину тыквы, на нее укладываем слой пшена, а сверху оставшиеся овощи: тыква, лук и листья малины. Кастрюлю ставим на огонь, предварительно залив в нее соленую горячую воду (примерно на 3-4 пальца выше верхнего слоя овощей). Затем смесь без перемешивания доводим до кипения и варим 10 минут при медленном кипении. Посуда снимаем с огня, плотно закрываем крышкой и настаиваем кашу 20-30 минут. Подаем кашу, перебросив содержимое кастрюли на блюдо так, чтобы нижний слой овощей оказался сверху. Блюдо можно приправить сливочным маслом.

Творожная запеканка с тыквой

1 стакан жирного творога;

2 стакана нашинкованного соломкой тыквы;

3 яйца;

2 ст. ложки изюма;

1 яблоко;

соль - по вкусу.

Сыр протираем через сито, добавляем промытый изюм, измельченные яблоко, яйца и тыкву. Массу перемешиваем, выкладываем в сухую форму и запекаем в горячей духовке при температуре 200-220 градусов около 25 минут. Подаем запеканку в форме, в которой она готовилась. Заправляем сметаной или кефиром. Таким запеканке можно использовать различные фрукты и ягоды: курагу, чернослив, грейпфрут, айву, клюкву, бруснику, чернику (насколько позволит ваша фантазия).

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