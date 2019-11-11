Акції Ferrexpo знову почали падіння і за останній тиждень знизилися на 2,3%

4-8 листопада вартість акцій контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) компанії Ferrexpo plc (Великобританія) знизилася на 2,3%, або на 0,03 фунта стерлінгів, до 1,287 фунта стерлінгів.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

4 листопада ціна акції зросла до 1,317 фунта, 5 листопада акції підвищилися до 1,319 фунта.

При цьому 6 листопада ціна акції незначно знизилася до 1,311 фунта, а після 7 листопада підвищилася до 1,381 фунта.

8 листопада ціна акцій різко впала до 1,287 фунта стерлінгів.

В цілому операції здійснювалися впродовж усього тижня.

Як повідомляли Українські Новини, Жеваго залишив посаду гендиректора Ferrexpo.

Також Держбюро розслідувань оголосило в розшук колишнього депутата Ради та колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго.

Також 14-18 жовтня акції Ferrexpo впали на 6,7% до 1,33 фунта стерлінгів.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського Гзк, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.