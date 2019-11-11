У Києві загорівся ринок "Юність"

У ніч на понеділок, 11 листопада, в Києві на території ринку "Юність" сталася пожежа. Вогонь спалахнув на даху павільйону, після чого поширився на внутрішні приміщення.

Про це повідомляє Інформатор на сторінці на Facebook.

Наголошується, що пожежа почалася близько опівночі. Загоряння сталося спочатку на даху павільйону, після чого поширилася на внутрішні приміщення.

Площа пожежі склала близько 60 м. кв

"врешті-решт близько 00:40 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу ... Ще через десять хвилин пожежу повністю ліквідували", - пише портал.

Причина спалаху поки невідома.

Перед цим пожежа на території ринку "Юність" відбулася 13 вересня. Тоді в результаті інциденту постраждала жінка.

Ринок "Юність". Фото: Інформатор

Як повідомляли Українські Новини, на київському ринку "Юність" сталися зіткнення між правоохоронними органами і торговцями в ході яких були затримані три людини.

Нагадаємо, в центрі Києва загорівся 6-поверховий будинок евакуйовано 40 осіб. Також під Києвом вночі загорівся потяг з пасажирами, є постраждалий.