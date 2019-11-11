підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
11 листопада 2019, понеділок, 09:03 41
Події 2019-11-11T12:00:04+02:00
Українські Новини
У Києві загорівся ринок "Юність"

У Києві загорівся ринок "Юність"

пожежа, Київ, Рятувальники, Ринок Юність
Пожежна служба. Фото: Інформатор
Пожежна служба. Фото: Інформатор

У ніч на понеділок, 11 листопада, в Києві на території ринку "Юність" сталася пожежа. Вогонь спалахнув на даху павільйону, після чого поширився на внутрішні приміщення.

Про це повідомляє Інформатор на сторінці на Facebook.

Наголошується, що пожежа почалася близько опівночі. Загоряння сталося спочатку на даху павільйону, після чого поширилася на внутрішні приміщення.

Площа пожежі склала близько 60 м. кв

"врешті-решт близько 00:40 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу ... Ще через десять хвилин пожежу повністю ліквідували", - пише портал.

Причина спалаху поки невідома.

Перед цим пожежа на території ринку "Юність" відбулася 13 вересня. Тоді в результаті інциденту постраждала жінка.

Ринок Ринок "Юність". Фото: Інформатор

Як повідомляли Українські Новини, на київському ринку "Юність" сталися зіткнення між правоохоронними органами і торговцями в ході яких були затримані три людини.

Нагадаємо, в центрі Києва загорівся 6-поверховий будинок евакуйовано 40 осіб. Також під Києвом вночі загорівся потяг з пасажирами, є постраждалий.

Більше новин про: пожежа Київ Рятувальники Ринок Юність

Архів
Новини
Держбюджет-2020 можуть прийняти вже на цьому тижні 12:09
ЗМІ спіймали на першій брехні харківського губернатора 11:45
Якщо Україна вийде з "мінських угод", з Росії знімуть санкції, - Арахамія 11:43
ДБР отримало доступ до електронних декларацій Порошенко 11:36
У Києві частково перекрили рух на Північному мосту в бік Троєщини 11:04
більше новин
У ЄБРР уточнили, що підтримують земельну реформу в Україні 13:26
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
Західним інвесторам подобається сьогоднішній "драйв" в Україні, – гендиректор ДТЕК 13:10
Технології зараз важливіше грошей - голова правління Concord bank 10:19
ЗМІ спіймали на першій брехні харківського губернатора 11:45
більше новин
Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні 19:21
У НСЖУ назвали драконівською пропозицію Зеленського затвердити в законі стандарти новин 16:24
Олігархи ще ніколи не мали так мало впливу на владу, як зараз, - Гончарук 13:31
Українці можуть вимагати перерахунок через проблеми з опаленням і гарячою водою: які є норми 05:59
На полюванні вбитий адвокат підозрюваного в причетності до вбивства Вороненкова 09:08
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok