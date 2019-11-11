НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку в 2,4 рази

Національний банк у період з 4 по 8 листопада збільшив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку в 2,4 рази до 372 млн доларів порівняно з попереднім тижнем.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 30 млн доларів шляхом використання механізму Matching, а 342 млн доларів – за єдиним курсом.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 2 010,7 млн доларів, продав – 108,5 млн доларів.

За єдиним курсом з початку року куплено валюти на 2 957,8 млн доларів, а продано – 370,73 млн доларів.

Також з початку року НБУ купив 15 млн доларів за запитом найкращої ціни.

У цілому з початку року НБУ купив на міжбанку в ході інтервенцій 4 983,5 млн доларів, а продав - 479,23 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 11 листопада, на 1,39 коп. до 24,5019 UAH/USD.

З 11 листопада долар до гривні може подорожчати до 25 UAH/USD. Прогнозується, що зміцнення гривні буде короткочасним і скоро долар знову почне зростати.