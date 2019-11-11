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11 листопада 2019, понеділок, 05:59 40
Суспільство 2019-11-11T07:15:07+02:00
Українські Новини
Українці можуть вимагати перерахунок через проблеми з опаленням і гарячою водою: які є норми

Українці можуть вимагати перерахунок через проблеми з опаленням і гарячою водою: які є норми

опалення, Житлово-комунальні послуги, Гаряча вода, економія води, Проблеми з опаленням

В той час, як Кабмін змінив механізм плати за житлово-комунальні послуги, споживачам важливо знати, як вони можуть заощадити і навіть в деяких випадках не платити за них. Права споживачів передбачені законом про житлово-комунальні послуги, який набув чинності в травні 2019. Про те, які умови мають бути збережені під час надання побутових послуг і як перевірити їх якість, розкажуть Українські Новини.

Яка температура має бути в квартирі

Температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) має становити 18 °C, у наріжних кімнатах 20 °C.

В яких випадках можливий перерахунок за послуги з централізованого опалення (ЦО)

  • якщо надання послуг з ЦО почалося пізніше встановленого строку або опалювальний сезон достроково закінчився;
  • за наявності перерв у наданні послуг, що перевищують допустимий строк 12 годин на добу один раз на місяць;
  • у разі невідповідності фактичної температури в житлових приміщеннях нормативній

Як температура в квартирі впливає на оплату

  1. За кожен градус відхилення від +18 °С до +12 °С у житлових приміщеннях (у наріжних кімнатах - від 20 °С до 14°С) плата за опалення зменшується на 5% за кожний градус відхилення протягом усього строку відхилення (при допустимому строку відхилення - 12 годин на добу один раз на місяць).
  2. При температурі в житлових приміщеннях нижче 12 °С (у наріжних кімнатах - нижче 14 °С) плата за централізоване опалення не стягується.

Як температура гарячої води впливає на оплату

  • більш як 50 °C плата стягується згідно зі встановленими тарифами;
  • 45 - 49 °C плата зменшується на 10% за весь строк відхилення;
  • 40 - 44 °C плата зменшується на 30% за весь строк відхилення;
  • нижче 40 °C плата не стягується за весь строк відхилення.

Допустима перерва в постачанні гарячої води або порушення його режиму допускається не більш як на 6 годин на добу при безперебійному водопостачанні та не більш як 30% загального часу постачання води за затвердженим режимом (не більше двох разів на місяць). При перевищенні допустимої перерви плата зменшується на 3,3% місячної плати за кожний день перевищення допустимого строку відхилення.

У разі невідповідності температури опалення та гарячої води встановленим нормам споживачам необхідно написати заяву постачальнику. Українці можуть вимагати відновити належне обслуговування та зробити перерахунок обсягу плати після замірів та складання акта.

Раніше Українські Новини розповіли, як заощадити на комуналці, що подорожчає з настанням опалювального сезону.

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