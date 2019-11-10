Гороскоп на завтра: Ракам понеділок треба прожити без сарказму, а Терезам – озирнутися на себе

Теплі вихідні як завжди швидко закінчуються, і завтра знову понеділок. Але це не привід засмучуватися. Гороскоп на завтра, а також на два останніх місяці року, для всіх знаків зодіаку вам на допомогу. Українські Новини публікують гороскоп для кожного символу на понеділок, 11 листопада.

Овен (березень 21 - квітень 20)

Ваше бажання побути завтра сам на сам із собою настільки сильне, що люди, які захочуть його порушити, можуть потрапити під гарячу руку. Але не варто впадати в такі крайнощі, просто відключіть телефон і не відкривайте нікому двері.

Телець (квітень 21 - травень 21)

Завтра тельців чекає дуже нудний на події день, ризикувати не доведеться. Прийміть все як є.

Близнюки (травень 21 - червень 21)

Завтра близнюки можуть занадто багато пообіцяти людям і таким чином стати заручником їхніх проблем. Допомагати - це дуже добре, але беріть на себе більше, ніж можете зробити.

Рак (червень 22 - липень 22)

Ракам належить завтра на будь-яку незрозумілу ситуацію реагувати з гумором, а не сарказмом. Від останнього користі не буде, а осад залишиться.

Лев (липень 23 - серпень 23)

Завтра вас може чекати непорозуміння зі співрозмовником. Постарайтеся якомога чіткіше пояснити свої думки.

Діва (серпень 24 - вересень 22)

Завтра близька вам людина буде мати потребу в вашій допомоги. Запропонуйте йому моральну підтримку, вона буде вам вдячна.

Терези (вересень 24 - жовтень 23)

Терезам в понеділок треба спуститися на землю, подивитися в дзеркало і попрощатися на якийсь час зі своїм его. Подбайте краще про своїх близьких, а то ви занадто суворі до них.

Скорпіон (жовтень 24 - листопад 22)

Скорпіони завтра захочуть знайти істину. І це буде непросто, враховуючи те, що не всім ваша місія сподобається.

Стрілець (листопад 23 - грудень 21)

Завтра ви можете зміцнити зв'язки з вашим потенційним партнером, з яким раніше було важко домовитися. Закиньте в понеділок йому свої ідеї, нехай вони відкладуться у нього в голові.

Козеріг (грудень 22 - січень 20)

Завтра козерогам потрібно тримати язик за зубами, щоб випадково не розкрити якусь таємницю. Це в майбутньому точно буде вам не на руку.

Водолій (січень 21 - лютий 19)

Завтра водоліям буде під силу гори звернути. І потрібно не упустити цей рідкісний заряд активності і можливостей. Не пошкодуєте.

Риби (лютий 20 - березень 20)

Рибам в понеділок рекомендується просто бути самим собою, навіть якщо це комусь не подобається.

Нагадаємо, 7 листопада настав новий астрологічний період, під час якого важливо бути спокійним і дипломатичним.