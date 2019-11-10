Гороскоп на завтра: Ракам понеділок треба прожити без сарказму, а Терезам – озирнутися на себе

Теплі вихідні як завжди швидко закінчуються, і завтра знову понеділок. Але це не привід засмучуватися. Гороскоп на завтра, а також на два останніх місяці року, для всіх знаків зодіаку вам на допомогу. Українські Новини публікують гороскоп для кожного символу на понеділок, 11 листопада. Овен (березень 21 - квітень 20) Ваше бажання побути завтра сам на сам із собою настільки сильне, що люди, які захочуть його порушити, можуть потрапити під гарячу руку. Але не варто впадати в такі крайнощі, просто відключіть телефон і не відкривайте нікому двері. Телець (квітень 21 - травень 21) Завтра тельців чекає дуже нудний на події день, ризикувати не доведеться. Прийміть все як є. Близнюки (травень 21 - червень 21) Завтра близнюки можуть занадто багато пообіцяти людям і таким чином стати заручником їхніх проблем. Допомагати - це дуже добре, але беріть на себе більше, ніж можете зробити. Рак (червень 22 - липень 22) Ракам належить завтра на будь-яку незрозумілу ситуацію реагувати з гумором, а не сарказмом. Від останнього користі не буде, а осад залишиться. Лев (липень 23 - серпень 23) Завтра вас може чекати непорозуміння зі співрозмовником. Постарайтеся якомога чіткіше пояснити свої думки. Діва (серпень 24 - вересень 22) Завтра близька вам людина буде мати потребу в вашій допомоги. Запропонуйте йому моральну підтримку, вона буде вам вдячна. Терези (вересень 24 - жовтень 23) Терезам в понеділок треба спуститися на землю, подивитися в дзеркало і попрощатися на якийсь час зі своїм его. Подбайте краще про своїх близьких, а то ви занадто суворі до них. Скорпіон (жовтень 24 - листопад 22) Скорпіони завтра захочуть знайти істину. І це буде непросто, враховуючи те, що не всім ваша місія сподобається. Стрілець (листопад 23 - грудень 21) Завтра ви можете зміцнити зв'язки з вашим потенційним партнером, з яким раніше було важко домовитися. Закиньте в понеділок йому свої ідеї, нехай вони відкладуться у нього в голові. Козеріг (грудень 22 - січень 20) Завтра козерогам потрібно тримати язик за зубами, щоб випадково не розкрити якусь таємницю. Це в майбутньому точно буде вам не на руку. Водолій (січень 21 - лютий 19) Завтра водоліям буде під силу гори звернути. І потрібно не упустити цей рідкісний заряд активності і можливостей. Не пошкодуєте. Риби (лютий 20 - березень 20) Рибам в понеділок рекомендується просто бути самим собою, навіть якщо це комусь не подобається. Нагадаємо, 7 листопада настав новий астрологічний період, під час якого важливо бути спокійним і дипломатичним.