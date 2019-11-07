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  • Сегодня Меркурий перешел в Весы: главное о "мягком" астрологическом периоде
07 ноября 2019, четверг, 06:23 17
Lifestyle 2019-11-07T07:28:43+02:00
Українські Новини
Сегодня Меркурий перешел в Весы: главное о "мягком" астрологическом периоде

Сегодня Меркурий перешел в Весы: главное о "мягком" астрологическом периоде

Меркурий, Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, ведический гороскоп
Меркурий. Фото: pixabay
Меркурий. Фото: pixabay

Сегодня, 7 ноября, Меркурий меняет свое положение и переходит со знака Скорпиона в Весы. Таким образом возрастает роль общения. Об этом астрологическом периоде рассказывает ведический астролог Алина Кузимович на своей странице в Facebook.

Меркурий отвечает за речь, общение, коммуникации, бизнес, обучение, торговлю. Когда Меркурий будет стоять в созвездии Весов, нужно стремиться к балансу. В то же время будет чувствоваться влияние Венеры, ведь Венера управляет Весами. Общение станет более мягким.

Благоприятно в этот период посещать тренинги, курсы, семинары связаны с речью, письменностью или ораторским искусством.

Люди станут более дипломатичны в общении, будут проявлять творческий подход. Все почувствуют, что мысли становится выражать легче, договариваться легче для обеих сторон, не учитывая некоторые колебания (у знака Весов две чаши).

В этот период будет больше встреч, коммуникаций, новые связи. Поэтому те, у кого еще нет второй половинки, могут ее встретить в этот период. Поэтому не стоит пренебрегать посещением красивых мест, общением, встречами с друзьями, знакомствами.

Будет также чувствоваться важность гармонии в отношениях, в общении с близкими.

В этот период в общении люди очень сильно будут обращать внимание на внешний вид, ухоженность, тембр голоса собеседника. И решения будут зависеть от этих аспектов.

Никогда не помешает гармонизовать Меркурий. Поэтому важно говорить правду, не говорить лишнего, читать, учить языки. Очень гармонизует Меркурий зеленый цвет, а также прогулки в парках, где много деревьев.

А тем временем Юпитер уже перешел в знак Стрельца, в свой собственный знак. Благоприятный период впереди для всех знаков зодиака.

Напомним, что гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака может помочь более удачно спланировать день.

А тем временем 11 ноября часть людей на Земле сможет наблюдать редкое астрономическое явление — транзит Меркурия.

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