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10 листопада 2019, неділя, 16:49 19
Верховна Рада і партії 2019-11-10T17:53:25+02:00
Українські Новини
Польща передала затриманого ветерана АТО Мазура на поруки українського консула

Польща передала затриманого ветерана АТО Мазура на поруки українського консула

Верховная Рада, Людмила Денисова, Польща, затримання, Ігор Мазур
Ігор Мазур. Фото: facebook.com/Игор Мазур
Ігор Мазур. Фото: facebook.com/Игор Мазур

Польща передала затриманого співробітника секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ігоря Мазура, якого затримали в Польщі за запитом Російської Федерації, на поруки консула.

Про це повідомила у соцмережі Facebook омбудсмен Людмила Денисова, передають Українські Новини.

"Суду про обрання запобіжного заходу Ігорю Мазуру не буде. Співробітник Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини передано на поруки Генерального консула України в Любліні", - написала вона.

На час очікування і розгляду екстрадиційного запиту він буде проживати в Генеральному консульстві.

"Підкреслюю, всі, хто займається питаннями звільнення і повернення додому нашого громадянина докладають максимум зусиль, щоб він не став заручником політичної помсти РФ. Боротьба за долю нашого співвітчизника триває", - додала Денисова.

За її словами, спільні дії, підтримка суспільства і резонанс в інформаційному просторі допоможе порушити плани Росії, і швидше повернути Ігоря Мазура в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, у Польщі затримали українців і поляків за незаконне перевезення мігрантів. Також у польському Гданську затримали українців за підозрою в нападі з ножем на білоруса.

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