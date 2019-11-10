Польща передала затриманого ветерана АТО Мазура на поруки українського консула

Польща передала затриманого співробітника секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ігоря Мазура, якого затримали в Польщі за запитом Російської Федерації, на поруки консула.

Про це повідомила у соцмережі Facebook омбудсмен Людмила Денисова, передають Українські Новини.

"Суду про обрання запобіжного заходу Ігорю Мазуру не буде. Співробітник Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини передано на поруки Генерального консула України в Любліні", - написала вона.

На час очікування і розгляду екстрадиційного запиту він буде проживати в Генеральному консульстві.

"Підкреслюю, всі, хто займається питаннями звільнення і повернення додому нашого громадянина докладають максимум зусиль, щоб він не став заручником політичної помсти РФ. Боротьба за долю нашого співвітчизника триває", - додала Денисова.

За її словами, спільні дії, підтримка суспільства і резонанс в інформаційному просторі допоможе порушити плани Росії, і швидше повернути Ігоря Мазура в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, у Польщі затримали українців і поляків за незаконне перевезення мігрантів. Також у польському Гданську затримали українців за підозрою в нападі з ножем на білоруса.