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10 листопада 2019, неділя, 14:50 14
Верховна Рада і партії 2019-11-10T14:56:02+02:00
Українські Новини
У грудні "Слуга народу" буде брати участь у виборах у всі об'єднані громади

У грудні "Слуга народу" буде брати участь у виборах у всі об'єднані громади

Верховная Рада, Вибори в ОТГ, Партія
Олександр Корнієнко. Фото: Facebook/Олександр Корнієнко
Олександр Корнієнко. Фото: Facebook/Олександр Корнієнко

Партія "Слуга народу", під час першого етапу з'їзду партії, який розпочався у неділю, 10 листопада, вирішила взяти участь у перших виборах депутатів сільських, селищних і міських рад, а також відповідних лідерів та мерів 22 і 29 грудня.

Про це повідомляють Українські Новини.

"Щойно з'їзд прийняв рішення брати участь у виборах в ОТГ (об'єднані територіальні громади) 22 і 29 грудня", - сказав лідер партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко.

Він зазначив, що у виборах візьмуть участь близько 1 700 кандидатів у депутати і 90 кандидатів на посади голів і мерів сільських, селищних і міських рад.

Як повідомляли Українські Новини, партія "Слуга народу" обрала своїм лідером першого заступника голови фракції партії у Верховній Раді Олександра Корнієнка замість голови парламенту Дмитра Разумкова, який склав повноваження 10 листопада.

Тим часом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує з імовірністю 75%, що чинна Верховна Рада завершить свою канденцію достроково.

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