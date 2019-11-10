У грудні "Слуга народу" буде брати участь у виборах у всі об'єднані громади

Партія "Слуга народу", під час першого етапу з'їзду партії, який розпочався у неділю, 10 листопада, вирішила взяти участь у перших виборах депутатів сільських, селищних і міських рад, а також відповідних лідерів та мерів 22 і 29 грудня.

Про це повідомляють Українські Новини.

"Щойно з'їзд прийняв рішення брати участь у виборах в ОТГ (об'єднані територіальні громади) 22 і 29 грудня", - сказав лідер партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко.

Він зазначив, що у виборах візьмуть участь близько 1 700 кандидатів у депутати і 90 кандидатів на посади голів і мерів сільських, селищних і міських рад.

Як повідомляли Українські Новини, партія "Слуга народу" обрала своїм лідером першого заступника голови фракції партії у Верховній Раді Олександра Корнієнка замість голови парламенту Дмитра Разумкова, який склав повноваження 10 листопада.

Тим часом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує з імовірністю 75%, що чинна Верховна Рада завершить свою канденцію достроково.