Лідером "Слуги народу" замість Разумкова став Корнієнко

Партія "Слуга народу" обрала своїм лідером першого заступника голови фракції партії у Верховній Раді Олександра Корнієнка замість голови парламенту Дмитра Разумкова.

Відповідні рішення були прийняті на з'їзді "Слуги народу", передають Українські Новини.

Лідера партії обирали одноголосно на 4-річний термін.

Презентуючи своє бачення розвитку партії, Корнієнко зазначив, що місцеві вибори в 2020 році як ключове завдання для "Слуги народу".

Також завданням депутат вважає розробку нових підходів для партійного будівництва.

"Ми повинні набрати лідерів на конкурсній основі, з використанням нових технологій. Найближчим часом ми ініціюємо зміни в законодавство про політичні партії", - заявив парламентарій.

Корнієнко також зазначив, що ідеологічною програмою "Слуги народу" потрібно буде обрати компромісний варіант для всіх її членів.

35-річний депутат має диплом магістра хімічної технології та інженерії і кваліфікацію консультанта з позитивної психотерапії.

З 2006 року він консультував на виборчих компаніях.

На виборах Президента 2019 року Корнієнко координував штаб Володимира Зеленського, а на парламентських - очолював виборчий штаб партії.

29 серпня Корнієнко був призначений першим заступником голови "Слуги народу" в Раді.

Як повідомляли Українські Новини, голова Верховної Ради Дмитро Разумков склав повноваження лідера партії "Слуга народу".

Тим часом у Києві розпочався з'їзд "Слуги народу", на якому хочуть переобрати голову партії. Делегати з'їзду розглянуть кадрові та організаційні питання, а також вибори в об'єднаних територіальних громадах, які повинні відбутися 22 і 29 грудня. У програмі з'їзду також річний звіт про роботу партії.