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10 ноября 2019, воскресенье, 13:11 17
Верховная Рада и партии 2019-11-10T13:14:32+02:00
Українські Новини
Разумков сложил полномочия лидера "Слуги народа"

Разумков сложил полномочия лидера "Слуги народа"

Верховная Рада, Слуга народа, Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сложил полномочия лидера партии "Слуга народа".

Соответствующее решение было принято на первом этапе съезда партии в воскресенье, передают Українськi Новини.

Он сложил полномочия на основании поданного им заявления.

Разумков был избран главой партии 27 мая.

А 29 августа стал 14-тым председателем парламента, получив поддержку в 382 голоса.

Как сообщали Українськi Новини, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия прогнозирует избрание первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" в Раде Александра Корниенко лидером партии "Слуга народа".

Тем временем в Киеве начался съезд "Слуги народа", на котором хотят переизбрать главу партии. Делегаты съезда рассмотрят кадровые и организационные вопросы, а также выборы в объединенных территориальных общинах, которые должны состояться 22 и 29 декабря. В программе съезда также годовой отчет о работе партии.

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