Разумков сложил полномочия лидера "Слуги народа"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сложил полномочия лидера партии "Слуга народа".

Соответствующее решение было принято на первом этапе съезда партии в воскресенье, передают Українськi Новини.

Он сложил полномочия на основании поданного им заявления.

Разумков был избран главой партии 27 мая.

А 29 августа стал 14-тым председателем парламента, получив поддержку в 382 голоса.

Как сообщали Українськi Новини, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия прогнозирует избрание первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" в Раде Александра Корниенко лидером партии "Слуга народа".

Тем временем в Киеве начался съезд "Слуги народа", на котором хотят переизбрать главу партии. Делегаты съезда рассмотрят кадровые и организационные вопросы, а также выборы в объединенных территориальных общинах, которые должны состояться 22 и 29 декабря. В программе съезда также годовой отчет о работе партии.