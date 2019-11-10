Разумков склав повноваження лідера "Слуги народу"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков склав повноваження лідера партії "Слуга народу".

Відповідне рішення було прийнято на першому етапі з'їзду партії в неділю, передають Українські Новини.

Він склав повноваження на підставі поданої ним заяви.

Разумков був обраний головою партії 27 травня.

А 29 серпня став 14-тою головою парламенту, отримавши підтримку в 382 голоси.

Як повідомляли Українські Новини, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія прогнозує обрання першого заступника голови фракції "Слуга народу" в Раді Олександра Корнієнка лідером партії "Слуга народу".

Тим часом у Києві розпочався з'їзд "Слуги народу", на якому хочуть переобрати голову партії. Делегати з'їзду розглянуть кадрові та організаційні питання, а також вибори в об'єднаних територіальних громадах, які повинні відбутися 22 і 29 грудня. У програмі з'їзду також річний звіт про роботу партії.