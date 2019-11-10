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10 листопада 2019, неділя, 13:11 44
Верховна Рада і партії 2019-11-10T13:19:24+02:00
Українські Новини
Разумков склав повноваження лідера "Слуги народу"

Разумков склав повноваження лідера "Слуги народу"

Верховна Рада, Слуга народу, Дмитро Разумков
Дмитро Разумков
Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков склав повноваження лідера партії "Слуга народу".

Відповідне рішення було прийнято на першому етапі з'їзду партії в неділю, передають Українські Новини.

Він склав повноваження на підставі поданої ним заяви.

Разумков був обраний головою партії 27 травня.

А 29 серпня став 14-тою головою парламенту, отримавши підтримку в 382 голоси.

Як повідомляли Українські Новини, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія прогнозує обрання першого заступника голови фракції "Слуга народу" в Раді Олександра Корнієнка лідером партії "Слуга народу".

Тим часом у Києві розпочався з'їзд "Слуги народу", на якому хочуть переобрати голову партії. Делегати з'їзду розглянуть кадрові та організаційні питання, а також вибори в об'єднаних територіальних громадах, які повинні відбутися 22 і 29 грудня. У програмі з'їзду також річний звіт про роботу партії.

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