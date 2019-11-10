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10 листопада 2019, неділя, 12:17 58
Верховна Рада і партії 2019-11-10T13:45:01+02:00
Українські Новини
У Києві розпочався з'їзд "Слуги народу", на якому хочуть переобрати голову партії

У Києві розпочався з'їзд "Слуги народу", на якому хочуть переобрати голову партії

Слуга народу, Дмитро Разумков, З'їзд партії

Сьогодні, 10 листопада, в Києві, бізнес-центр "Парковий" починається другий з'їзд партії "Слуга народу". Про це повідомляє Громадське.

Так, повідомляється, що на цьому з'їзді партія планує обрати нового голову партії замість Дмитра Разумкова, який після парламентських виборів став спікером Верховної Ради і більше не може суміщати ці посади.

Як пише видання, потенційним главою партії називають першого заступника голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка.

Також зазначається, що делегати з'їзду розглянуть кадрові та організаційні питання, а також вибори в об'єднаних територіальних громадах, які повинні відбутися 22 і 29 грудня. У програмі з'їзду також річний звіт про роботу партії.

Як повідомляли Українські Новини, Сивохо заявив, що "Слуга народу" замовила соцопитування в ОРДЛО.

Тим часом Арахамія впевнений, що серед "слуг народу" в фінкомітеті корупціонерів немає.

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