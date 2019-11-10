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10 листопада 2019, неділя, 08:05 4
Силові структури 2019-11-10T08:49:16+02:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики обстрілювали позиції ЗСУ майже 20 разів, поранений військовий

На Донбасі бойовики обстрілювали позиції ЗСУ майже 20 разів, поранений військовий

Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, поранений український військовий
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вчора, 9 листопада, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі противник 18 разів порушив режим припинення вогню. Під час бойових дій отримав поранення один український військовий. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог здійснив 14 обстрілів, також 4 обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Північ".

"Вчора, 9 листопада, в результаті обстрілу, поранений один військовослужбовець збройних сил. З початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає", - відзначили в штабі.

Як повідомляли Українські Новини, в лікарні помер поранений 7 листопада в зоні ООС український військовий.

Тим часом, 9 листопада розведення військ почалося близько Петровського.

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