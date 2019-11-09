В Одеській області вантажівка врізалася в маршрутку з пасажирами: є постраждалі

ДТП з маршруткою в Одеській області. Фото: Нацполиция

ДТП з маршруткою в Одеській області. Фото: Нацполиция

6 осіб госпіталізовано через дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) за участю мікроавтобуса в Одеській області.

Про це Українським Новинам повідомило управління Національної поліції в Одеській області.

ДТП сталася в Лиманському районі поблизу села Корсунці.

"Попередньо встановлено, що водій вантажівки не витримав безпечну відстань і зіткнувся з мікроавтобусом. Від удару пасажири мікроавтобуса зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Зараз постраждалі госпіталізовані", - повідомило відомство.

Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.

ДТП з маршруткою в Одеській області. Фото: Нацполиция

Як повідомляли Українські Новини, 21 вересня дев'ять людей загинули і четверо травмовані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю маршрутки і вантажного автомобіля в Одеській області.

Пізніше правоохоронці затримали водія вантажного автомобіля за підозрою в скоєнні ДТП.

Також з'явилося відео ДТП вантажівки та маршрутки під Одесою, в якій загинули 9 осіб.