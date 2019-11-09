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09 листопада 2019, субота, 16:39 8
Суспільство 2019-11-09T18:00:02+02:00
Українські Новини
Більшість жителів "ДНР/ЛНР" можуть купити лише харчі, одяг та взуття, - опитування

Більшість жителів "ДНР/ЛНР" можуть купити лише харчі, одяг та взуття, - опитування

війна на Донбасі, російська окупація, Новини ДНР, Новини ЛНР, окупація

43,6% опитаних компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" жителів непідконтрольних територій в Луганській і Донецькій областях можуть дозволити собі купити лише харчі, одяг та взуття, але щоб купити мобільний телефон, хороший костюм чи пилосос доводиться позичати гроші або збирати.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, опублікованого "Дзеркалом тижня", передають Українські Новини.

36,4% респондентів відповіли, що грошей їм вистачає тільки на їжу, але щоб купити одяг і взуття потрібно накопичити або позичити.

12% опитаних відповіли, що їм вистачає грошей на їжу, одяг і взуття, але на дорогі речі потрібно збирати або позичати гроші, 49% респондентів відповіли, що змушені економити на харчуванні, близько 2% можуть дозволити собі і їжу, і дорогі речі, але щоб купити квартиру або машину потрібно відкладати гроші або брати позики.

Лише близько 1% опитаних жителів можуть дозволити собі купити все, що потрібно в будь-який час.

Дослідження проводилося з 7 по 31 жовтня.

Було опитано 1606 респондентів: 800 — у непідконтрольної частині Луганської і 806 — в непідконтрольної частини Донецької областей.

Для розрахунку вибірки були використані офіційні статистичні дані 2014 року, які були скориговані з урахуванням існуючих демографічних даних ВПЛ, які залишили непідконтрольні території.

Інтерв'ю face-to-face проводилися в домогосподарствах респондентів за структурованої анкети.

Похибка результатів не перевищує 3,2%.

Як повідомляли Українські Новини, 48,8% респондентів, опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. В. Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова, вважають, що заради миру на Донбасі необхідно йти на певні компроміси з Росією і керівниками самопроголошених "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".

Тим часом для жителів окупованих територій Донбасу лідерами довіри серед українських політиків є Юрій Бойко та Віктор Медведчук.

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