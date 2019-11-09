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09 листопада 2019, субота, 15:59 16
Зовнішня політика 2019-11-09T18:45:02+02:00
Українські Новини
Справа України проти РФ може рухатися вперед, - Пристайко

Справа України проти РФ може рухатися вперед, - Пристайко

Вадим Пристайко , українсько-російські відносини, МЗС України, Міжнародний суд ООН, позов України проти Росії
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко переконаний, що рішення Міжнародного суду ООН про визнання своєї юрисдикції у справі України проти Росії є перемогою верховенства права і прав людини.

Про це він написав у мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Справа України проти РФ може рухатися вперед! Доведено: фінансування тероризму в Україні та расова дискримінація в Криму - юрисдикція Міжнародного Суду ООН. Це справжня перемога України, верховенства права і прав людини", - написав він.

Пристайко висловив подяку команді українських дипломатів.

Як повідомляли Українські Новини, 8 листопада Міжнародний суд ООН задовольнив вимогу України і вирішив розглянути по суті позов проти Росії про фінансування тероризму та расової дискримінації.

Раніше Україна наполягала на наявності у Міжнародного суду ООН права розглядати справу проти Росії.

Крім того, Україна повинна була надати Міжнародного суду ООН докази фінансування тероризму РФ влітку 2018.

У березні 2017 року Міжнародний суд ООН почав розглядати справу України проти Росії.

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