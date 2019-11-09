Справа України проти РФ може рухатися вперед, - Пристайко

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко переконаний, що рішення Міжнародного суду ООН про визнання своєї юрисдикції у справі України проти Росії є перемогою верховенства права і прав людини. Про це він написав у мікроблозі Twitter, передають Українські Новини. "Справа України проти РФ може рухатися вперед! Доведено: фінансування тероризму в Україні та расова дискримінація в Криму - юрисдикція Міжнародного Суду ООН. Це справжня перемога України, верховенства права і прав людини", - написав він. Пристайко висловив подяку команді українських дипломатів. Як повідомляли Українські Новини, 8 листопада Міжнародний суд ООН задовольнив вимогу України і вирішив розглянути по суті позов проти Росії про фінансування тероризму та расової дискримінації. Раніше Україна наполягала на наявності у Міжнародного суду ООН права розглядати справу проти Росії. Крім того, Україна повинна була надати Міжнародного суду ООН докази фінансування тероризму РФ влітку 2018. У березні 2017 року Міжнародний суд ООН почав розглядати справу України проти Росії.