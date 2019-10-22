Международный суд ООН вынесет решение о юрисдикции дела Украины против России 8 ноября

Международный суд ООН вынесет решение относительно юрисдикции дела Украины против России о финансировании терроризма и расовой дискриминации 8 ноября.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"В 15.00 (по местному времени) 8 ноября 2019 в г. Гаага (Королевство Нидерланды) Международный Суд ООН объявит свое решение относительно предварительных возражений Российской Федерации (юрисдикция) по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации)", - сказано в нем.

Украинскую делегацию на слушаниях возглавит заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Как сообщали Українськi Новини, Украина передала доказательства репрессий крымских татар в Суд ООН.

Кроме того, Украина должна была предоставить Международному суду ООН доказательства финансирования терроризма РФ летом 2018.

Тем временем Украина настаивает на наличии у Международного суда ООН права рассматривать дело против РФ.