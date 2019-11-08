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08 листопада 2019, пʼятниця, 21:56 10
Верховна Рада і партії 2019-11-08T22:01:26+02:00
Українські Новини
Вихід з Мінських угод залишить Україну наодинці з Путіним, - Гриценко

Вихід з Мінських угод залишить Україну наодинці з Путіним, - Гриценко

Святослав Вакарчук, Мінські угоди, Анатолій Гриценко
Анатолій Гриценко. Фото: facebook/ Анатолій Гриценко
Анатолій Гриценко. Фото: facebook/ Анатолій Гриценко

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко вважає пропозицію лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука про вихід України з Мінських угод - хибною і небезпечною.

Про це Гриценко написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вакарчук пропонує Україні вийти з Мінських угод. Неправильне і небезпечне для нашої країни рішення", - написав він.

На думку лідера "Громадянської позиції", при виході з домовленостей Україна досягне протилежного результату і західні партнери, які досі Україну хоч якось підтримували, - махнуть рукою на країну, звинувативши в неконструктивній і безвідповідальній поведінці.

"Швидко знімуть з Росії санкції і в підсумку залишать нас наодинці з Путіним. Нас - не Путіна-агресора, вони у всіх гріхах будуть надалі звинувачувати. Допустити цього не можна! Шкода, що Вакарчук цього не розуміє", - вважає Гриценко.

Політик додав, що діяти треба відповідально і дипломатично чітко, переконавши західних партнерів у помилковості Мінських угод не грюканням дверима, а агресивністю і неконструктивністю Росії.

"Світ повинен побачити, що не Україна - Росія зриває пошук стійкого мирного рішення", - підсумував Гриценко.

Як повідомляли Українські Новини, НАТО закликало Росію виконати всі свої зобов'язання з "мінським угодами". Раніше Європейський Союз і Китай, також закликали до повного виконання "мінських домовленостей".

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