У Києві 14 людей отруїлися поминальним коливом з сальмонелами у "Бюджет-кафе"

В київському закладі "Бюджет-кафе" чотирнадцять людей підхопили гостру кишкову інфекцію під час поминального обіду. Про це повідомляється на сайті Головного управління Державної служби України з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів.

Поминки відбулися в кінці жовтня. Всі постраждалі, в тому числі одна дитина, їли перші, другі страви, закуски і салати.

В закладі громадського харчування вже проведена перевірка. В ході перевірки були виявлені порушення закону України про вимоги до безпеки і якості харчових продуктів. Співробітникам кафе видано припис про усунення порушень.

Крім того, перевіряючі відібрали 4 проби харчових продуктів для проведення лабораторних досліджень. Результати показали, що патогенні мікроорганізми - сальмонели і колиформные бактерії - містилися в поминальному коливі - страву з злаків, яке є головним на поминках.

На підставі результатів аналізів кафе зобов'язали тимчасово призупинити роботу з харчовими продуктами.

Головне управління Держслужби направило лист на адресу Святошинського управління поліції про вжиття необхідних заходів, передбачених ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм).

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