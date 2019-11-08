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08 листопада 2019, пʼятниця, 20:23 12
Суспільство 2019-11-08T21:15:01+02:00
Українські Новини
ДТП, тягучки і стоять трамваї: у Києві утворилися величезні пробки в п'ятницю ввечері

ДТП, тягучки і стоять трамваї: у Києві утворилися величезні пробки в п'ятницю ввечері

ДТП, ДТП в Києві, Затори в Києві

У Києві ввечері 8 листопада утворилися численні пробки, згідно з даними онлайн-карт Google Maps, передає 112.

Так, пробки зафіксовані на Чорній горі, на вулиці Льва Толстого, на Повітрофлотському проспекті, на проспекті Перемоги, на вулиці Вадима Гетьмана, на вулиці Гарматна, на Чоколівському бульварі, на вулиці Борщагівська, на проспекті Валерія Лобановського, на вулиці Луганській, на Голосіївському проспекті, на Столичному шосе, на вулиці Саксаганського, на вулиці Верхній Вал, на вулиці Ярославська, на вулиці Межигірська, на Нижньому Валу.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на Заболотного бетономішалка розчавила кросовер: утворилася кілометрова пробка.

8 листопада в Шевченківському районі Києва загорівся тролейбус з пасажирами. Раніше в столиці на ходу загорівся тролейбус з 40 пасажирами, який курсує за маршрутом № 28.

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