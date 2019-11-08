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08 листопада 2019, пʼятниця, 19:47 18
Америка 2019-11-08T21:30:03+02:00
Українські Новини
Чоловік у власному дворі провалився в лавовий тунель

Чоловік у власному дворі провалився в лавовий тунель

Лава, Гаваї, Лавовий тунель, Лавові трубки
Лава. Фото: pixabay
Лава. Фото: pixabay

На Гаваях місцевий житель загинув, впавши в лавовий тунель. Трагедія сталася в його власному саду. Про це повідомляє "BBC Україна".

За даними поліції, 71-річний чоловік провалився в тунель "через м'яку ділянку землі" і впав з 7-метрової висоти. Загиблого чоловіка знайшли після звернення його товаришів в поліцію.

Поліцейські знайшли 60-сантиметрову дірку, через яку, як вважають поліцейські, він і провалився в тунель. Чоловіка діставали рятувальники, яким довелося спуститися в отвір.


Лавові тунелі (або лавові трубки) - порожнечі, утворені лавою під час вулканічних вивержень. Вони виникають, коли лава на поверхні застигає, а всередині потоку продовжує текти й твердішає пізніше - між двома рівнями утворюється тунель.

На відміну від печер, які формуються протягом сотень і тисяч років, лавові трубки виникають за кілька днів або місяців, кажуть геологи. На Гаваях, які є вулканічними островами, лава під час руху до океану залишила за собою цілі лабіринти тунелів, довжина яких може перевищувати 60 км.

Тунель, в який провалився загиблий, виник під його садом, швидше за все, багато років тому, проте чоловік не знав про небезпеку.

Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні на острові Сицилія зафіксували нове виверження вулкана Етна.

Раніше на Гаваях чоловік впав в кратер діючого вулкана зі 100-метрової висоти. Він залишився живий, проте отримав серйозні травми.

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