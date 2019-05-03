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03 мая 2019, пятница, 23:56 154
Америка 2019-05-03T23:56:28+03:00
Українські Новини
На Гаваях мужчина упал в кратер действующего вулкана со 100-метровой высоты

На Гаваях мужчина упал в кратер действующего вулкана со 100-метровой высоты

На Гаваях посетитель Национального парка вулканов перелез ограждающие металлические перила и упал в кратер вулкана Килауэа. Об этом сообщили представители Службы национальных парков Гавайев, передает USA Today.

Так, сообщается, что посетитель перелез через металлические перила, которые ограждали кратер, потерял равновесие и сорвался приблизительно со 100-метровой высоты.

Другой посетитель вызвал поисково-спасательную бригаду, которая обнаружила упавшего мужчину через два с половиной часа после падения. Он оказался жив, однако получил серьезные травмы, приземлившись на узкий уступ в 20 метрах от края обрыва.

Пострадавший был доставлен самолетом в больницу.

Как стало известно спустя некоторое время, упавший - солдат из казарм Скофилда на Оаху, который тренировался на Большом острове.

Отмечается, что последнее извержение вулкана Килауэа продолжается с 1983 года, он считается самым активным в мире.

Как сообщали Українські Новини, в США турист упал с 300-метровой скалы, пытаясь сделать селфи.

Ранее на японском острове Кутиноэрабу произошло мощное извержение вулкана.

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