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08 листопада 2019, пʼятниця, 19:19 4
Життя 2019-11-08T19:30:01+02:00
Українські Новини
У Норвегії побудують музей для спостереження за китами

У Норвегії побудують музей для спостереження за китами

Музей, Кит, Норвегія, Тварина
Музей. Фото:
Музей. Фото: "dezeen"

На північному узбережжі Норвегії відкриють музей, звідки можна буде спостерігати за китами. Зовні будівля нагадує китовий хвіст. Про це повідомляє "dezeen".


Проект "Кит" розробили архітектори з Данії в одному з кращих місць для спостереження за китами. Він націлений "підвищити обізнаність, стимулювати вивчення та збереження китів і їх середовища".

Після завершення будівництва біля музею буде панорамний огляд на гігантському даху. Дах покриють галькою, яка з часом проросте мохом і допоможе музею влитися в загальний ландшафт місця.

Відвідувачі зможуть спостерігати за китами зсередини – за просторими вікнами від підлоги до стелі. Крім того, в музеї передбачені офіси, кафе і магазини. А на виставкових майданчиках представлять артефакти, пов'язані з водними ссавцями.

"Кит" планують відкрити у 2022 році. Конкурс на будівництво музею проводили днями. Всього було 37 пропозицій.

Як повідомляли Українські Новини, фотограф зняв, як кит ковтає морського лева на березі Каліфорнії.

Раніше в тілі загиблого молодого кита на Філіппінах знайшли 40 кг пластику.

Крім того, горбатий кит врятував аквалангістку від нападу тигрової акули.

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