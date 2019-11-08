У Норвегії побудують музей для спостереження за китами

На північному узбережжі Норвегії відкриють музей, звідки можна буде спостерігати за китами. Зовні будівля нагадує китовий хвіст. Про це повідомляє "dezeen".



Проект "Кит" розробили архітектори з Данії в одному з кращих місць для спостереження за китами. Він націлений "підвищити обізнаність, стимулювати вивчення та збереження китів і їх середовища".

Після завершення будівництва біля музею буде панорамний огляд на гігантському даху. Дах покриють галькою, яка з часом проросте мохом і допоможе музею влитися в загальний ландшафт місця.



Відвідувачі зможуть спостерігати за китами зсередини – за просторими вікнами від підлоги до стелі. Крім того, в музеї передбачені офіси, кафе і магазини. А на виставкових майданчиках представлять артефакти, пов'язані з водними ссавцями.

"Кит" планують відкрити у 2022 році. Конкурс на будівництво музею проводили днями. Всього було 37 пропозицій.



Як повідомляли Українські Новини, фотограф зняв, як кит ковтає морського лева на березі Каліфорнії.



Раніше в тілі загиблого молодого кита на Філіппінах знайшли 40 кг пластику.



Крім того, горбатий кит врятував аквалангістку від нападу тигрової акули.