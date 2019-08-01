Фотограф зафиксировал, как кит глотает морского льва на берегу Калифорнии

Фотограф Декер считает, что сделал первую в мире фотографию, на которой запечатлел момент, как кит "глотает" морского льва, сообщает "BBC Украина".\r\n22-летний фотограф дикой природы и морской биолог вывел лодку с наблюдателями за китами в бухту Монтерей, штат Калифорния, 22 июля. Там и произошло это неординарное событие.\r\n"Это была не очень большая группа, всего три горбатых кита и около двух сотен морских львов", - рассказал Декер.\r\n"Раньше мы видели до 100 китов с 3000 морскими львами - вот тогда было настоящее безумие. Мы долго наблюдали за тем, как они едят, только потом произошло это событие - я считаю, что такое бывает раз на всю жизнь - и я до сих пор не могу в это поверить ", - добавил он.\r\nЖивотные питались анчоусами, когда во рту у кита оказалось нечто большее, чем он, наверное, ожидал.\r\nКит глотает морского льва. Фото: Чейз Декер\/Instagram\r\n"У меня была только доля секунды, пока кит поднимался, чтобы понять, что сверху на ките находится морской лев, прежде чем снять это", - вспоминает фотограф.\r\nЧейз "более чем на 100% уверен", что после того, как морской лев оказался в китовом рту, ему удалось спокойно уплысть прочь.\r\nГорбатые киты не имеют зубов - только пластины китового уса с щетинками во рту. Они являются так называемыми биофильтратами, которые с помощью щетинок отфильтровывают из воды пищу - и морские львы к этой пище явно не относятся.\r\nКак правило, глоток кита длится менее пяти секунд, но на этот раз, как говорит Декер, он медленно опускался с открытым ртом в течение 15 секунд, давая морскому льву достаточно времени для того, чтобы уплыть.\r\n"Кит так и не сомкнул челюсти вокруг морского льва, и он вряд ли получил вреда. Очень испугался, я уверен, но остался невредимым", - говорит Деккер.\r\nЧейз говорит, что хищники в море - такие как киты, морские львы, дельфины и акулы - эволюционировали таким образом, чтобы вместе охотиться на рыб. Поэтому он считает, что попасть в китовый рот - редкий опыт для любого подводного охотника. Волноваться стоит разве что небольшим рыбкам.\r\nКак сообщали Українські Новини, в британскую Темзу заплыл белый кит. Также горбатый кит спас аквалангистку от нападения тигровой акулы.\r\nРанее в Чернобыле фотографы зафиксировали редких диких лошадей и птиц.