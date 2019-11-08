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08 листопада 2019, пʼятниця, 16:56 9
Зовнішня політика 2019-11-08T17:11:28+02:00
Українські Новини
"Голос" Вакарчука пропонує вийти з Мінських угод

"Голос" Вакарчука пропонує вийти з Мінських угод

Голос, Святослав Вакарчук, Мінські угоди, війна на Донбасі, анексія Криму
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук

Партія Святослава Вакарчука "Голос" пропонує  вийти з Мінських угод і вважає, що Україні потрібна нова стратегія для перемоги.

Про це йдеться в заяві партії в соціальній мережі Facebook.

"Єдиний ефективний шлях для України сьогодні — це вийти з Мінських угод і заморозити ситуацію до посилення власних позицій", - йдеться в ній.

Також в заяві зазначається, що повернути Крим і частину Донецької та Луганської областей на наших умовах поки що немає можливості.

"Україна має вийти з Мінських угод і зосередитись на державних інтересах: зупинитися, навести лад, зібрати сили і спланувати мир на своїх умовах. І реалізувати цей план з сильної позиції — тоді, коли для цього з’являться реальні можливості", - резюмували в "Голосі".

Як повідомляли Українські Новини, раніше НАТО закликало Росію виконати всі свої зобов'язання з "мінським угодами".

Європейський Союз і Китай також закликали до повного виконання "мінських домовленостей".

Раніше Рада прийняла закон про забезпечення суверенітету на Донбасі без відновлення "мінських домовленостей".

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