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  • Не тільки для задоволення: Вчені розкрили шокуючу мета існування клітора
08 листопада 2019, пʼятниця, 16:46 7
Наука 2019-11-08T16:54:03+02:00
Українські Новини
Не тільки для задоволення: Вчені розкрили шокуючу мета існування клітора

Не тільки для задоволення: Вчені розкрили шокуючу мета існування клітора

Секс, Наукові дослідження, Сексуальне бажання, розмноження

Питання, навіщо природа наділила жінок клітором, не давало спокою медикам і вченим протягом століть. І тільки тепер вони з'ясували справжню роль цієї частини жіночого тіла, повідомляє "BBC Україна" з посиланням на газету Times.

Загадку намагалися розв'язати ще у XVI столітті. У 1545 році французький лікар Чарльз Ест'єн стверджував, що клітор має сечовивідну функцію. У 1559 році венеціанський анатом Реалдо Коломбо висловив припущення, що це "місце приємного у жінки", а у 1564-му падуанський хірург Андреас Везалій наполягав, що цей орган не виконує жодних функцій й існує лише у хворих жінок.

Лише з 1949 року вчені почали повторювати мантру, що клітор - це єдиний орган людини, єдиною функцією якого є сексуальне задоволення, пише Times.

І от нещодавно Рой Левін, експерт з питань сексуального здоров'я, довів, що стимуляція клітора під час прелюдії у статевому акті відіграє ключову роль не лише у забезпеченні задоволення, а й у розмноженні. Вона викликає внутрішні зміни, що полегшують запліднення яйцеклітини спермою.

Доктор Левін переконаний, що стимуляція клітора "активізує мозок, щоб викликати зміни" у репродуктивних органах жінки, зокрема посилення кровотоку та зволоження піхви.

Це також "притримує" сперму і не дозволяє їй потрапляти в матку занадто швидко, що дає сперматозоїдам час активізуватися та стати мобільними.

Відтак доктор Левін стверджує: "Часто повторювана мантра про те, що єдиною функцією клітора є сексуальне задоволення, тепер застаріла".

Він резюмує, що "фізіологічні докази" доводять його теорію про головну роль клітора.

Як повідомляли Українські Новини, вчені розповіли, які продукти підвищують сексуальний потяг. Також британські вчені розробили самозмазуючі презервативи.

Тим часом вчені дізналися, що секс на Землі з'явився 385 мільйонів років назад.

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