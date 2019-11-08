Не тільки для задоволення: Вчені розкрили шокуючу мета існування клітора

Питання, навіщо природа наділила жінок клітором, не давало спокою медикам і вченим протягом століть. І тільки тепер вони з'ясували справжню роль цієї частини жіночого тіла, повідомляє "BBC Україна" з посиланням на газету Times.

Загадку намагалися розв'язати ще у XVI столітті. У 1545 році французький лікар Чарльз Ест'єн стверджував, що клітор має сечовивідну функцію. У 1559 році венеціанський анатом Реалдо Коломбо висловив припущення, що це "місце приємного у жінки", а у 1564-му падуанський хірург Андреас Везалій наполягав, що цей орган не виконує жодних функцій й існує лише у хворих жінок.

Лише з 1949 року вчені почали повторювати мантру, що клітор - це єдиний орган людини, єдиною функцією якого є сексуальне задоволення, пише Times.

І от нещодавно Рой Левін, експерт з питань сексуального здоров'я, довів, що стимуляція клітора під час прелюдії у статевому акті відіграє ключову роль не лише у забезпеченні задоволення, а й у розмноженні. Вона викликає внутрішні зміни, що полегшують запліднення яйцеклітини спермою.

Доктор Левін переконаний, що стимуляція клітора "активізує мозок, щоб викликати зміни" у репродуктивних органах жінки, зокрема посилення кровотоку та зволоження піхви.

Це також "притримує" сперму і не дозволяє їй потрапляти в матку занадто швидко, що дає сперматозоїдам час активізуватися та стати мобільними.

Відтак доктор Левін стверджує: "Часто повторювана мантра про те, що єдиною функцією клітора є сексуальне задоволення, тепер застаріла".

Він резюмує, що "фізіологічні докази" доводять його теорію про головну роль клітора.

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