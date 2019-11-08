МАУ Коломойського не виплатила держпідприємству мільярд гривень

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") заявляє, що фінансові зобов'язання авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) перед підприємством становлять 1 млрд гривень.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки директора "Украероруху" Андрій Ярмак в інтерв'ю виданню "Центр транспортних стратегій", передають Українські Новини.

"Загальний порядок цифр такий, однак ця сума включає і плату за надані послуги, і штрафні санкції, і поточні платежі", - відповів він на запитання журналіста про борг МАУ в сумі 1 млрд гривень.

Зі слів Ярмака, після його призначення на посаду т.в.о. директора "Украероруху", підприємство активізувало діалог з МАУ, і авіакомпанія відновила проплати.

При цьому "Украерорух" чекає пропозицій від МАУ про те, яким чином авіакомпанія планує реструктуризувати наявні фінансові зобов'язання.

Як повідомляли Українські Новини, раніше МАУ оголосила про закриття рейсів у Амман, Мінськ і Ригу з 16 листопада на період зимової навігації 2019/2020 року у зв'язку з негативною рентабельністю.

МАУ розраховує на отримання прибутку за підсумками 2020 року.

У 2018 році порівняно з 2017 роком авіакомпанія МАУ збільшила збитки у 8,9 рази до 2,696 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Вартість активів компанії на кінець 2018 року становила 4,645 млрд гривень, довгострокових зобов'язань - 433,49 млн гривень, поточні зобов'язання - 9,452 млрд гривень.

Авіакомпанія виконує понад 1 100 регулярних рейсів в тиждень і з'єднує Україну більш ніж з 50 містами і ключовими пунктами Європи, Азії, Америки, Африки, Близького Сходу та країн СНД.

Одним з кінцевих бенефіціарів компанії є колишній співвласник Приватбанку, бізнесмен Ігор Коломойський.