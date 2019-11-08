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08 листопада 2019, пʼятниця, 16:00 16
Транспорт 2019-11-08T17:30:03+02:00
Українські Новини
МАУ Коломойського не виплатила держпідприємству мільярд гривень

МАУ Коломойського не виплатила держпідприємству мільярд гривень

МАУ, Ігор Коломойський, Украерорух, авіалінії

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") заявляє, що фінансові зобов'язання авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) перед підприємством становлять 1 млрд гривень.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки директора "Украероруху" Андрій Ярмак в інтерв'ю виданню "Центр транспортних стратегій", передають Українські Новини.

"Загальний порядок цифр такий, однак ця сума включає і плату за надані послуги, і штрафні санкції, і поточні платежі", - відповів він на запитання журналіста про борг МАУ в сумі 1 млрд гривень.

Зі слів Ярмака, після його призначення на посаду т.в.о. директора "Украероруху", підприємство активізувало діалог з МАУ, і авіакомпанія відновила проплати.

При цьому "Украерорух" чекає пропозицій від МАУ про те, яким чином авіакомпанія планує реструктуризувати наявні фінансові зобов'язання.

Як повідомляли Українські Новини, раніше МАУ оголосила про закриття рейсів у Амман, Мінськ і Ригу з 16 листопада на період зимової навігації 2019/2020 року у зв'язку з негативною рентабельністю.

МАУ розраховує на отримання прибутку за підсумками 2020 року.

У 2018 році порівняно з 2017 роком авіакомпанія МАУ збільшила збитки у 8,9 рази до 2,696 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Вартість активів компанії на кінець 2018 року становила 4,645 млрд гривень, довгострокових зобов'язань - 433,49 млн гривень, поточні зобов'язання - 9,452 млрд гривень.

Авіакомпанія виконує понад 1 100 регулярних рейсів в тиждень і з'єднує Україну більш ніж з 50 містами і ключовими пунктами Європи, Азії, Америки, Африки, Близького Сходу та країн СНД.

Одним з кінцевих бенефіціарів компанії є колишній співвласник Приватбанку, бізнесмен Ігор Коломойський.

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