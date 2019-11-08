Польський регулятор наклав рекордний штраф на партнера "Північного потоку-2"

Польський антимонопольний регулятор UOKIK оштрафував компанію-партнера "Газпрому" Engie Energy на 172 млн злотих (40 млн євро).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BiznesAlert.

Зараз регулятор аналізує, чи порушили "Газпром" і фінансові партнери "Північного потоку-2" законодавство про конкуренцію. UOKIK вирішив покарати зареєстровану в Швейцарії компанію Engie Energy, яка є "дочкою" французької Engie. Причина - відмова від співпраці з розслідуванням UOKIK.



"Ми попросили у компанії документи та дані за контрактами, укладеними з "Газпромом". Компанія наполегливо безпідставно відмовлялася надавати нам запитувані документи і матеріали", - заявив у п'ятницю голова UOKIK Марек Нехцял.

Він також сказав, що це викликало значну затримку в діяльності регулятора з вивчення фінансування будівництва "Північного потоку-2". Тому UOKIK наклав на компанію штраф у 172 млн злотих, який є найбільшим в історії регулятора.

"Ми не знаємо, що на документах Engie. Ймовірно, тому вони не хочуть відправляти", - додав Нехцял, зазначивши, що виробництво по "Північному потоку-2" триває.

Engie Energy є однією з компаній, відповідальних за будівництво газопроводу "Північний потік-2".



Як повідомляли Українські Новини, Данія дозволила прокласти "Північний потік-2" на своїй території.



Крім того, ризик запуску "Північного потоку-2" у 2-му півріччі 2020 поки залишається.



Тим часом на думку Міністра закордонних справ Німеччини, будівництво "Північного потоку-2" з Росії в Німеччину вже не зупинять навіть санкції США.