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08 листопада 2019, пʼятниця, 15:24 9
Зовнішня політика 2019-11-08T15:25:23+02:00
Українські Новини
Польський регулятор наклав рекордний штраф на партнера "Північного потоку-2"

Польський регулятор наклав рекордний штраф на партнера "Північного потоку-2"

Газпром, Штраф, Північний потік-2, UOKIK, Engie Energy
Північний потік-2. Фото: sdelanounas.ru
Північний потік-2. Фото: sdelanounas.ru

Польський антимонопольний регулятор UOKIK оштрафував компанію-партнера "Газпрому" Engie Energy на 172 млн злотих (40 млн євро).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BiznesAlert.

Зараз регулятор аналізує, чи порушили "Газпром" і фінансові партнери "Північного потоку-2" законодавство про конкуренцію. UOKIK вирішив покарати зареєстровану в Швейцарії компанію Engie Energy, яка є "дочкою" французької Engie. Причина - відмова від співпраці з розслідуванням UOKIK.


"Ми попросили у компанії документи та дані за контрактами, укладеними з "Газпромом". Компанія наполегливо безпідставно відмовлялася надавати нам запитувані документи і матеріали", - заявив у п'ятницю голова UOKIK Марек Нехцял.

Він також сказав, що це викликало значну затримку в діяльності регулятора з вивчення фінансування будівництва "Північного потоку-2". Тому UOKIK наклав на компанію штраф у 172 млн злотих, який є найбільшим в історії регулятора.

"Ми не знаємо, що на документах Engie. Ймовірно, тому вони не хочуть відправляти", - додав Нехцял, зазначивши, що виробництво по "Північному потоку-2" триває.

Engie Energy є однією з компаній, відповідальних за будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляли Українські Новини, Данія дозволила прокласти "Північний потік-2" на своїй території.

Крім того, ризик запуску "Північного потоку-2" у 2-му півріччі 2020 поки залишається.

Тим часом на думку Міністра закордонних справ Німеччини, будівництво "Північного потоку-2" з Росії в Німеччину вже не зупинять навіть санкції США. 

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