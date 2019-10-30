Дания разрешила проложить "Северный поток-2" на своей территории

Дания разрешила строительство российского магистрального газопровода "Северный поток-2" в своих водах. Об этом говорится в сообщении Энергетического агентства Дании, передают Українські Новини. Согласно сообщению агентства, речь идет об участке "Северного потока-2" на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. "Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и, если необходимо, указать маршрут, по которому такие трубопроводы должны быть проложены", - говорится в нем. Как сообщали Українські Новини, по мнению Министра иностранных дел Германии, строительство "Северного потока-2" из России в Германию уже не остановят даже санкции США. Сенаторы США готовят новые санкции против России за "Северный поток-2", а также приняли законопроект против строительства "Северного Потока-2".