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30 октября 2019, среда, 15:18 94
Мир 2019-10-30T15:25:42+02:00
Українські Новини
Дания разрешила проложить "Северный поток-2" на своей территории

Дания разрешила проложить "Северный поток-2" на своей территории

Газпром, Дания, Северный поток - 2
Северный поток-2. Фото: sdelanounas.ru
Северный поток-2. Фото: sdelanounas.ru

Дания разрешила строительство российского магистрального газопровода "Северный поток-2" в своих водах.

Об этом говорится в сообщении Энергетического агентства Дании, передают Українські Новини.

Согласно сообщению агентства, речь идет об участке "Северного потока-2" на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

"Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и, если необходимо, указать маршрут, по которому такие трубопроводы должны быть проложены", - говорится в нем.

Как сообщали Українські Новини, по мнению Министра иностранных дел Германии, строительство "Северного потока-2" из России в Германию уже не остановят даже санкции США.

Сенаторы США готовят новые санкции против России за "Северный поток-2", а также приняли законопроект против строительства "Северного Потока-2".

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