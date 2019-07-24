"Северный поток-2" запустится во второй половине 2020

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" ожидает запуска российского магистрального газопровода "Северный поток-2" во втором полугодии 2020 года.

Об этом говорится в проспекте к выпуску "Нефтегазом" еврооблигаций, копией которого располагают Українські Новини.

"Ожидаемая мощность "Северного потока-2" - 55 млрд куб. м газа в год и его запуск ожидается во второй половине 2020 года", - говорится в нем.

Также "Нефтегаз" ожидает завершения строительства магистрального газопровода "Турецкий поток" в конце 2019 года.

Отмечается, что запуск "Северного потока-2" и "Турецкого потока" позволит российской компании "Газпром" транспортировать газ из России в страны Европейского Союза в обход территории Украины.

Как сообщали Українські Новини, по мнению Министра иностранных дел Германии, строительство "Северного потока-2" из России в Германию уже не остановят даже санкции США.

Сенаторы США готовят новые санкции против России за "Северный поток-2", а также приняли законопроект против строительства "Северного Потока-2".