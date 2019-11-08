Затримана на великому хабарі співробітниця НБУ виявилася дружиною прокурора у справі Гандзюк

Співробітниця Національного банку Олена Парова, яку напередодні ввечері правоохоронці затримали за підозрою у вимаганні хабара в сумі 30 тис. доларів у Києві є дружиною начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням Генеральної прокуратури Володимира Парового, більш відомого як прокурора у справі про вбивство Катерини Гандзюк.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі "Лиса правда by Kuksin"

"Виявляється, затримана на хабарі юристконсультант НБУ Олена Парова - дружина начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням ГПУ Володимира Парового, більш відомого як прокурора у справі Гандзюк Обоє працюють що в ГПУ що в НБУ доволі давно. У власності подружжя: 3 квартири (дві в Києві одна в Чернівцях), 1 будинок під Вінницею, 6 земельних ділянок загальною площею в 8 191 метрів квадратних. На Парову записана Тойота Лендкрузер 200 2010 року, а на дочку-студентку Нісан Х-Траіл 2017 року. Ну і грошових активів: в банку та готівкою перескакує за мільйон гривень", - йдеться ньому.

Також повідомляється, що прокурор Володимир Паровий, чоловік затриманої вчора чиновниці НБУ Олени Парової зараз в лікарні. За словами дочки Людмили - в реанімації. Швидка забрала, після новини про затримання дружини. Із самою затриманою юрисконсультанткою НБУ сім'я зв'язку від учора не мала.

Як повідомляли Українські Новини, раніше правоохоронці затримали співробітника НБУ за підозрою у вимаганні 50 тис. доларів хабара.