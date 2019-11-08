Силовики прийшли з обшуком у столичний бізнес-центр через корупцію в КМДА

Служба безпеки проводить обшуки в столичному бізнес-центрі "Парус".

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на коментар прес-центру СБУ.

"Проводяться обшуки в адвокатському об'єднанні у справі про розкрадання державних коштів посадовими особами КМДА. Деталі згодом на сайті", - повідомляє видання.

Телеканал "Прямий", який теж має офіс у бізнес-центрі, у своєму ефірі навіть показав картинку з людьми у камуфляжі і нашивками СБУ. За даними їх кореспондентів, прийшли силовики в адвокатське об'єднання "Турчинов і партнери".

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ зобов'язали відкрити справу проти Кличка за махінації при будівництві Шулявського мосту. Раніше Віталій Кличко заявив, що пішохідно-велосипедний міст подобається всім, крім його політичних опонентів.