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Політика 2019-11-08T14:37:30+02:00
Українські Новини
Єлісєєв несподівано вирішив звільнитися з МЗС

Єлісєєв несподівано вирішив звільнитися з МЗС

Дипломат, МЗС України, звільнення, Костянтин Єлісєєв
Костянтин Єлісєєв. Фото: vse.media
Костянтин Єлісєєв. Фото: vse.media

Колишній заступник глави Адміністрації Президента Петра Порошенка, дипломат, екс-посол України в Євросоюзі (2010-2015) Костянтин Єлісєєв вирішив звільнитися з Міністерства закордонних справ.

Про це Єлісєєв написав у мікроблозі Twitter.

"Подав заяву на звільнення з МЗС України. Не думав, що так може припинитися моя 28-річна дипкар'єра. Спасибі всім, з ким працював на користь розвитку міжнародного авторитету України, особливо вчителю, першому голові МЗС Анатолія Зленка. Сподіваюся повернутися. Дипломат Єлісєєв залишається", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, Петро Порошенко звільнив Костянтина Єлісєєва з посади заступника глави Адміністрації Президента, який подав Порошенку прохання про відставку.

Костянтин Єлісєєв задекларував 492 703 гривні доходів (все - заробітна плата) за 2017 рік. У власності Єлісєєва квартири в Києві площею 114,3 кв. м (вартістю 260 тис. гривень на 2003 рік) і 32,8 кв. м (у власності з 1996 року, вартість не вказана), а також земельна ділянка в Київській області площею 1 тис. кв. м (з 2012 року, вартість не вказана).

 

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