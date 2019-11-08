Висновок КС про конституційність скасування монополії адвокатів - має політичне забарвлення, - Ставнійчук

Колишній член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук вважає, що висновок Конституційного суду, який визнав конституційним законопроект президента про скасування адвокатської монополії є абсолютно порожнім зі змістовної точки зору та прийнятий з урахуванням політичної доцільності.

Про це вона сказала в коментарі Українським Новинам.

"КСУ, як завжди, хоче догодити владі. Відсутня послідовність і наступності власної позиції, немає справжнього професійного правового аналізу. За кілька років без всякої правової аргументації кардинально змінюється позиція щодо суттєвого конституційного питання! У цьому сенсі показова особлива думка судді Мельника, який стверджує, що Суд був не правий в одному з двох своїх висновків. Правда, при цьому не вказує в якому конкретно. Такий собі принцип правової визначеності по-українськи. Я сподівалася на розсудливість КСУ в такому важливому питанні, як ефективне правосуддя в системі захисту прав людини. Натомість побачили абсолютно порожній зі змістовної точки зору висновок, обумовлений політичною доцільністю поточного моменту в житті держави, й самого Суду", - сказала Ставнійчук.

За її словами, всі підстави для глибокого аналізу Конституційному суду були надані.

"Дуже слабка позиція представників Президента і парламенту давали для КСУ можливість зайняти об'єктивну позицію в ході здійснення превентивного контролю. На жаль, цього не сталося. І зрозуміло, що сподіватися і надалі на відповідальні рішення КСУ навряд чи можна", - зазначила Ставнійчук.

Говорячи про подальші перспективи законопроекту про скасування адвокатської монополії Ставнійчук підкреслила, що про це поки дуже рано говорити і як мінімум до лютого 2020 року це питання вирішене не буде.

Як повідомляли Українські Новини, Ставнійчук вважає, що законопроект про скасування адвокатської монополії порушує право людини на захист і право на професійну правову допомогу, які закріплені в Конституції України.

Вчені Одеської юракадемії та Національного університету Я. Мудрого за збереження монополії адвокатів у судах.