Законопроект об отмене адвокатской монополии нарушает законное право человека на профессиональную юрпомощь, - Ставнийчук

Бывший член "Венецианской комиссии" Марина Ставнийчук считает, что законопроект об отмене адвокатской монополии нарушает право человека на защиту и право на профессиональную правовую помощь, которые закреплены в Конституции Украины.

Об этом она сообщила в комментарии Українським Новинам.

"У меня неубиваемые аргументы относительно неконституционности закона об отмене так называемой адвокатской монополии. На мой взгляд, очень слабо выглядит позиция президента Украины и парламента в Конституционном суде Украины. На протяжении заседания попытаемся полностью разбить их позицию. Я считаю, что у нас есть все основания говорить, что закон, который сегодня рассматривается в парламенте и передан в КС не отвечает части 1 статьи 127 конституции Украины, поскольку нарушает два фундаментальных права: право человека на судебную защиту, которое закреплено статьей 55 Конституции и право человека на профессиональную правовую помощь, закрепленное статьей 59 Конституции", - сказала она

Также по ее мнению, положения законопроекта о том, что органы госвласти и органы местного самоуправления с 1 января 2020 года должны быть представлены прокурорами или адвокатами, требует специального внимания Конституционного Суда.

"Единственное, с чем можно согласится в этом законе, это то, что абзац 2 подпункта 11 пункта 16-1 переходных заключительных положений, где идет речь о том, что органы госвласти и органы местного самоуправления с 1 января 2020 года должны быть представлены прокурорами или адвокатами, требует специального внимания Конституционного Суда. Для меня, как для политика, госдеятеля, юриста и адвоката абсолютно очевидно, что на сегодня обеспечить этот механизм невозможно. С другой стороны, Министерство юстиции призвано защищать позицию правительства по любым вопросам. Например, в органах местного самоуправления есть юридические отделы, которые абсолютно в курсе дел и специализируются на законодательстве, которым руководствуется тот или иной орган местного самоуправления. С этой точки зрения, вот этот пункт закона требует особого внимания КС", - отметила Ставнийчук.

Она подчеркнула, что "с точки зрения защиты прав человека и с точки зрения обеспечения эффективного правосудия по европейским стандартам адвокатура является фундаментальным институтом эффективного правосудия и поэтому все другие положения Конституции, которые предлагается сегодня отменить, полностью отвечают Конституции Украины. То, что сегодня парламент предлагает сделать - противоречит части 1 статьи 157 Конституции".

Как сообщали Українськi Новини, КС рассматривал конституционность отмены монополии адвокатов: Рябошапка не пришел.

Также ученые Одесской юракадемии и Национального университета Я. Мудрого за сохранение монополии адвокатов в судах.