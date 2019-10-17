Вчені Одеської юракадемії та Національного університету Я. Мудрого за збереження монополії адвокатів у судах

Вчені Одеської юридичної академії та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого вважають неконституційним законопроєкт Президента Володимира Зеленського про скасування адвокатської монополії в судах.

Про це на засіданні Конституційного суду повідомив суддя-доповідач у справі про конституційність законопроєкту про скасування монополії адвокатів Віктор Городовенко.

Він повідомив, що вчені цих юридичних вишів передали в КС свою позицію щодо цього законопроєкту.

Так, вчені Одеської юракадемії вважають, що законопроєкт про скасування монополії адвокатів не відповідає ст. 157 і 158 Конституції.

Вчені національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого підтримали монополію адвокатів і зазначили, що це поширена практика і вона відповідає європейським нормам.

Водночас, вчені Університету імені Тараса Шевченка вважають, що законопроєкт про скасування адвокатської монополії не обмежує права громадян і в разі його прийняття забезпечить належний захист у суді.

Як повідомляли Українськi Новини, Конституційний Суд почав розгляд конституційності законопроєкту №1013 Президента Володимира Зеленського про скасування адвокатської монополії.

НААУ закликає Зеленського та Раду зняти з розгляду законопроект про скасування адвокатської монополії. Асоціація підкреслює, що запропоновані зміни суперечать Конституції України та грубо порушують права людини, адже у статті 131-2 зазначено, що реалізація права громадянина здійснюється за рахунок представництва його інтересів у суді професійним правозахисником - адвокатом