підписатися на розсилку
24.65 25.1
26.9 27.6
˟
17 жовтня 2019, четвер, 11:08 20
Судова влада 2019-10-17T13:45:03+03:00
Українські Новини
Вчені Одеської юракадемії та Національного університету Я. Мудрого за збереження монополії адвокатів у судах

Вчені Одеської юракадемії та Національного університету Я. Мудрого за збереження монополії адвокатів у судах

Вчені Одеської юридичної академії та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого вважають неконституційним законопроєкт Президента Володимира Зеленського про скасування адвокатської монополії в судах.

Про це на засіданні Конституційного суду повідомив суддя-доповідач у справі про конституційність законопроєкту про скасування монополії адвокатів Віктор Городовенко.

Він повідомив, що вчені цих юридичних вишів передали в КС свою позицію щодо цього законопроєкту.

Так, вчені Одеської юракадемії вважають, що законопроєкт про скасування монополії адвокатів не відповідає ст. 157 і 158 Конституції.

Вчені національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого підтримали монополію адвокатів і зазначили, що це поширена практика і вона відповідає європейським нормам.

Водночас, вчені Університету імені Тараса Шевченка вважають, що законопроєкт про скасування адвокатської монополії не обмежує права громадян і в разі його прийняття забезпечить належний захист у суді.

Як повідомляли Українськi Новини, Конституційний Суд почав розгляд конституційності законопроєкту №1013 Президента Володимира Зеленського про скасування адвокатської монополії.

НААУ закликає Зеленського та Раду зняти з розгляду законопроект про скасування адвокатської монополії. Асоціація підкреслює, що запропоновані зміни суперечать Конституції України та грубо порушують права людини, адже у статті 131-2 зазначено, що реалізація права громадянина здійснюється за рахунок представництва його інтересів у суді професійним правозахисником - адвокатом

Більше новин про: Монополія адвокатів

Архів
Новини
Затримання Гладковського. Фото: facebook.com/dubinskyi
НАБУ затримало Гладковського 14:00
Харківські студенти презентували свої стартапи у CIG R&D LAB 13:59 Прес-реліз
Хороші дороги можуть стати чинником, який допоможе "зшити" країну, - Юрій Голік 13:27
Для реконструкції аеропорту Дніпра створили бюджетну програму і приготували мільярд у бюджеті-2020 13:13 Документ
"Ростдорстрой" всупереч розпорядженню Президента знову отримав мільйонний контракт, перемігши у сумнівному тендері, – ЗМІ 13:11
більше новин
Департамент молоді та спорту до кінця тижня перевірить використання коштів при закупівлі ДЮСШ "Регата" човнів 14:45
16.10.19 12:00 Брифінг: "Президенте, тримай слово!" 11:13
НАБУ розслідує справу за фактом можливих зловживань директора АРМА Янчука 11:12
Харківські підприємці вийшли на пікет проти дороги через "Барабашово" 10:59 Фото
ГПУ блокує розслідування проти Максима Нефьодова, - ЗМІ 10:23
більше новин
16.10.19 12:00 Брифінг: "Президенте, тримай слово!" 11:13
Поки РФ не виконає "мінські угоди", санкції ЄС скасувати не можуть, - Пристайко 22:00
Бойовики використали заборонені міномети: загинуло двоє військовослужбовців 09:20
Українцям обмежили право подавати скарги у Велику палату Верховного Суду: закон підписано 20:39
Прес-служба Зеленського в черговий раз оконфузилася, переплутавши Латвію з Литвою 23:51
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok