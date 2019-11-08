Під Києвом директор компанії виштовхав журналістів з місця зйомки: його будуть судити

В той час, як у жовтні поточного року НСЖУ зафіксував 4 випадки застосування фізичної сили до журналістів при виконанні ними професійних обов'язків, прокуратура Київської області повідомила про підозру директору компанії в перешкоджанні законній діяльності журналістів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Київської області, передають Українські Новини.

"Встановлено, що 7 листопада поточного року журналісти одного з центральних телеканалів країни, виконуючи редакційне завдання по збору інформації для висвітлення суспільно важливої теми про завищення тарифів на теплопостачання в місті Вишневе Києво-Святошинського району, піддалися перешкоджання здійсненню законної професійної діяльності з боку директора товариства, який здійснює обслуговування газових мереж та теплопостачання", - сказано в ньому.

При цьому, не повідомляється про який саме телеканалі йде мова. Зазначається, що директор, застосовуючи фізичну силу до телеоператору і журналісту намагався виштовхати їх з місця проведення відеозйомки.

Прокуратура повідомила чоловікові про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 171 (умисне перешкоджання здійсненню журналістом законній професійній діяльності) Кримінального кодексу. Досудове розслідування триває.

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародна федерація журналістів включила Україну до числа 5 країн з високим рівнем небезпеки для роботи журналістів поряд з Філіппінами, Сомалі, Перу і Палестиною. Також Бородянський має намір ініціювати посилення законодавчого захисту журналістів.