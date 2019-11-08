У Києві таксі знесло 15 метрів залізної огорожі і перевернулося

Сьогодні, 8 листопада, в Києві на проспекті Степана Бандери автомобіль Hyundai Accent служби таксі Bolt занесло на тротуар, він зніс близько 15 метрів огорожі і перекинувся на бік.

ДТП сталося близько 3:00, повідомляє "Інформатор" з місця події.

За словами водія Hyundai, він рухався з дозволеною швидкістю по проспекту Степана Бандери з боку Куренівки. Перед ним їхав автомобіль, який різко загальмував. Чоловік за кермом Accent, щоб не влетіти в нього, також загальмував, але на мокрій дорозі його занесло. Машина вилетіла з дороги, знесла близько 15 метрів залізної огорожі і зупинилася на боці.

На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. На момент аварії в салоні таксі не було пасажирів, а водій був пристебнутий. Також від травм чоловіка вберегли вчасно спрацювали подушки безпеки.

На місці працював екіпаж патрульної поліції. Деталі пригоди встановить слідство.

https://www.youtube.com/watch?v=hpdjy5nyjYA" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, 7 листопада в Оболонському районі Києва сталася аварія, під час якої постраждала жінка.

6 листопада у Києві на вулиці Братиславській вантажний автомобіль протаранив сім легкових автомобілів.