підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.85 27.35
˟
  • Новини
  • Події
  • У Києві таксі знесло 15 метрів залізної огорожі і перевернулося
08 листопада 2019, пʼятниця, 10:55 19
Події 2019-11-08T12:15:01+02:00
Українські Новини
У Києві таксі знесло 15 метрів залізної огорожі і перевернулося

У Києві таксі знесло 15 метрів залізної огорожі і перевернулося

ДТП, Аварія в Києві, ДТП в Києві, ДТП з таксі

Сьогодні, 8 листопада, в Києві на проспекті Степана Бандери автомобіль Hyundai Accent служби таксі Bolt занесло на тротуар, він зніс близько 15 метрів огорожі і перекинувся на бік.

ДТП сталося близько 3:00, повідомляє "Інформатор" з місця події.

За словами водія Hyundai, він рухався з дозволеною швидкістю по проспекту Степана Бандери з боку Куренівки. Перед ним їхав автомобіль, який різко загальмував. Чоловік за кермом Accent, щоб не влетіти в нього, також загальмував, але на мокрій дорозі його занесло. Машина вилетіла з дороги, знесла близько 15 метрів залізної огорожі і зупинилася на боці.

На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. На момент аварії в салоні таксі не було пасажирів, а водій був пристебнутий. Також від травм чоловіка вберегли вчасно спрацювали подушки безпеки.

На місці працював екіпаж патрульної поліції. Деталі пригоди встановить слідство.

Як повідомляли Українські Новини, 7 листопада в Оболонському районі Києва сталася аварія, під час якої постраждала жінка.

6 листопада у Києві на вулиці Братиславській вантажний автомобіль протаранив сім легкових автомобілів.

Більше новин про: ДТП Аварія в Києві ДТП в Києві ДТП з таксі

Архів
Новини
Від +4 вночі до +22 вдень: вихідні в Україні розпочнуться теплою дощовою погодою 13:15 Карта
Зеленський звільнив заступника голови СБУ Пояркова і Дублика і призначив Горбенка 12:50
Висновок КС про конституційність скасування монополії адвокатів - має політичне забарвлення, - Ставнійчук 12:42
Завтра почнеться розведення військ біля Петровського, — ОБСЄ 12:35
Захоплення
Телеканал "Прямий" вибачився за "захоплення" студії невідомими в масках в прямому ефірі 12:32
більше новин
7.11.19 12:00 Прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності #SaveФОП 09:41
Чеське посольство поклало квіти визволителям Києва, а Зеленський навіть не привітав 09:37 Фото
Під Києвом підірвали автомобіль, є загиблі і тяжко поранені, - ЗМІ 22:45
Коломойський використовує "Центренерго" в своїх інтересах, завдаючи шкоди державі, - Корольчук 10:48
"Роттердам+" дозволив зекономити бюджетні кошти,  - адвокат 10:48
більше новин
7.11.19 12:00 Прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності #SaveФОП 09:41
Зеленський ветував закон про верифікацію та перевірку пенсій, субсидій та інших соцвиплат 17:07
Найбільше українці не люблять африканців і ромів, а найменше - росіян, - опитування КМІС 12:26 Інфографіка
Рябошапка призначив своїм радником аспіранта Пшонки 13:39 Документ
Прокурором Волинської області призначено кума заступника Рябошапки 16:28
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok