Після масштабного збою електронний квиток знову запрацював

Робота системи електронного квитка у Києві відновлено після збою в п'ятницю вранці, 8 листопада. Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Так, повідомляється, що станом на 9 ранку оператор КП "ГІОЦ" відновив роботу системи.

"Шановні пасажири! Оператор КП "ГІОЦ" відновив роботу системи е-квитка. Приносимо вибачення за незручності!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 8 листопада в Києві в годину пік перестала працювати система електронного квитка. Користувачі Facebook повідомляли про те, що для входу на деякі станції метро доводилося стояти в черзі по 10 хвилин. Деякі вимагали у разі таких аварій надавати безкоштовний проїзд пасажирам. Також користувачі повідомляли, що не працює і "картка киянина", а пенсіонери "беруть метро штурмом".

Раніше стало відомо, що перехід на електронний квиток у київському транспорті відклали до квітня 2020.

А рік тому Київська міська державна адміністрація запустила електронний квиток у комунальному транспорті в тестовому режимі.