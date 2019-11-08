У Ахметова пропонують збільшити на 90% вартість електроенергії для населення

Енергохолдинг ДТЕК пропонує підняти тариф для категорії споживачів, що споживають до 100 кВт-год/місяць електричної енергії, на 86,7%, або на 0,78 гривень кВт-год до 1,68 гривні/кВт-год з 1 січня 2020 року.

Про це повідомив депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він повідомив, що на нарадах у Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища керівники ДТЕК заявляли, що при зниженні вартості електроенергії ДТЕК перестане купувати вугілля.

При цьому раніше неодноразово надходили заяви щодо можливої зупинки Луганської теплоелектростанції (ТЕС) з-за припинення поставок вугілля.

"Разом з тим у "немонополиста" був свій план, як вийти з цієї ситуації - це підвищення тарифів на електроенергію для населення", - написав Герус.

Він зазначив, що ДТЕК пропонує з 1 січня 2020 року збільшити тариф на перші 100 кВт-год/місяць на 86,7% до 1,68 гривні/кВт-год (це дозволить отримувати додатково 12,5 млрд гривень на рік), а також пропонується для групи споживачів, які споживають понад 500 кВт-год/місяць, пропонується підняти тариф на 71,4%, або на 1,2 гривень кВт-год до 2,88 гривні/кВт-год (це дозволить отримувати додатково 2,3 млрд гривень на рік).

Герус зазначив, що в ДТЕК також пропонують з 2021 року по 2023 рік підвищувати щорічно на 25% тариф для населення, яке споживає до 500 кВт-год/місяць.

"Якщо це заради покращення мереж, покращення якості послуг для споживачів, то це можна обговорювати. Якщо для покращення гнучкості та надійності енергосистеми, для синхронізації з Європою, то можна обговорювати (але не серед зими). А якщо це для того, щоб забезпечити комусь надприбуток від монополізму, то я проти", - підкреслив Герус.

Як повідомляли Українські Новини, Ляшко влаштував бійку з Герусом в Борисполі, захищаючи бізнес Ахметова.

Раніше Герус заявляв, що ДТЕК Ахметова штучно створив дефіцит електроенергії на "ринку на добу вперед".