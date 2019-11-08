"Прямий" інсценував "захоплення" студії телеканалу силовиками в прямому ефірі

Увечері в четвер, 7 листопада, під час телетрансляції у студію телеканалу Прямий увірвалися люди в масках, камуфляжі і з зброєю в руках, імітуючи "захоплення" телеканалу.

Відразу після того, як силовики "увірвалися" у студії ведучий Микола Вересень впав на підлогу.

"Стояти всім! Всім спокійно! Де (ведучий Микола) Вересень? Де Вересень, я питаю? Микола? Живий?" — кричав один із "загарбників".

Після цього "спецназівці" зробили селфи з провідними і втекли. "Захоплення" відбувався під час телемарафону "Наступ на свободу слова".

Під час "захоплення" гості програми сиділи на своїх місцях, а глядачі ховалися за декораціями. Сам Вересень сказав, що цим перфомансом хотіли довести до абсурду те, що відбувається" (обшуки у власника телеканалу Прямий Володимира Макеєнка — ред).

Нагадаємо, раніше Портнов з'ясував, через які офшори Макеєнко з сином фінансують телеканал "Прямий". Також Володимир Макеєнко і 5-й Президент України Петро Порошенко відкрили рахунки в Люксембурзі, які були пов'язані з телеканалом "Прямий".