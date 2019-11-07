Головний юристконсульт Нацбанку затримана за хабар у 15 тисяч доларів

У прокуратурі Києва заявили про затримання ще одного співробітника Нацбанку - головного юрисконсульта – на отриманні хабара в розмірі 15000 дол. Про це повідомляє прес-служба прокуратури, передає Українська правда.

"Затримана ще одна посадова особа Нацбанку на отриманні 15 тис. доларів", - сказано в повідомленні.

За інформацією прокуратури, співробітниця НБУ через посередника звернулася до директора фірми, що займається обміном валют, з пропозицією за грошову винагороду сприяти в отриманні безстрокової генеральної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій.

За цю "послугу" співробітниця НБУ зажадав від підприємця 30000 дол, кажуть у прокуратурі. Юрисконсульт з посередником затримано при отриманні 15000 дол.

Готується повідомлення про підозру за попередньої правової кваліфікації ч. 2 ст. 15 год 4 ст. 190 (Шахрайство) КК, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) КК.

Як повідомляли Українські Новини, співробітника НБУ підозрюють у вимаганні $50 тис. хабара.

Також раніше екс-заступник гендиректора заводу "Маяк" попався при отриманні $200 тис. хабара.