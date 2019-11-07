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07 листопада 2019, четвер, 19:06 4
Політика 2019-11-07T19:07:48+02:00
Українські Новини
Зеленський наобіцяв побудувати дороги, школи і садочки у 2020

Зеленський наобіцяв побудувати дороги, школи і садочки у 2020

Дороги, Володимир Зеленський, Садочки
Володимир Зеленський. Скріншот: youtube/Зе!Президент
Володимир Зеленський. Скріншот: youtube/Зе!Президент

Президент Володимир Зеленський обіцяє, що у 2020 році буде побудовано 4 тис. км доріг, 100 шкіл, 100 дитячих садків і буде проведена реконструкція 100 стадіонів.

Про це він повідомив в ході другого "інтерв'ю" з неназваним інтерв'юєром в автомобілі Tesla, передають Українські Новини.

"У нас амбітна зараз пропозиція від Міністерства інфраструктури - збудувати близько 4 тис. км доріг у наступному році. Будівництво збільшиться відсотків на 60. Це буде по всій країні. Люди побачать. Кілька мостів буде побудовано в наступному році. Далі завдання 100 шкіл (будівництво, де їх немає, і реконструкція деяких) і 100 автобусів до них, тому що багато як раз в сільській місцевості. Також буде реконструкція 100 стадіонів. Ще більш важливо: буде побудовано 100 садків по всій країні", - сказав він.

Зеленський додав, що цифра 100 - умовна, "можливо і трохи більше".



Як повідомляли Українські Новини, Зеленський обіцяє до кінця поточного року зробити кадрові висновки стосовно міністів Кабінету Міністрів і депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу".

Раніше Гончарук похвалився, що українські дороги до зими готові.

А депутат Бужанський просить Раду не закривати україномовні школи до 2023 року.

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