Зеленський наобіцяв побудувати дороги, школи і садочки у 2020

Президент Володимир Зеленський обіцяє, що у 2020 році буде побудовано 4 тис. км доріг, 100 шкіл, 100 дитячих садків і буде проведена реконструкція 100 стадіонів.

Про це він повідомив в ході другого "інтерв'ю" з неназваним інтерв'юєром в автомобілі Tesla, передають Українські Новини.



"У нас амбітна зараз пропозиція від Міністерства інфраструктури - збудувати близько 4 тис. км доріг у наступному році. Будівництво збільшиться відсотків на 60. Це буде по всій країні. Люди побачать. Кілька мостів буде побудовано в наступному році. Далі завдання 100 шкіл (будівництво, де їх немає, і реконструкція деяких) і 100 автобусів до них, тому що багато як раз в сільській місцевості. Також буде реконструкція 100 стадіонів. Ще більш важливо: буде побудовано 100 садків по всій країні", - сказав він.



Зеленський додав, що цифра 100 - умовна, "можливо і трохи більше".







Як повідомляли Українські Новини, Зеленський обіцяє до кінця поточного року зробити кадрові висновки стосовно міністів Кабінету Міністрів і депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу".



Раніше Гончарук похвалився, що українські дороги до зими готові.



А депутат Бужанський просить Раду не закривати україномовні школи до 2023 року.