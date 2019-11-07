Стали відомі найбільші одержувачі ПДВ у жовтні

Компанії "Нібулон", "Сантрейд" і "Азовсталь" отримали найбільший обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) в жовтні.

Про це йдеться в даних Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

У п'ятірку компаній, яким були відшкодовані найбільші суми ПДВ, увійшли: "Нібулон" – 1 218,126 млн гривень, "Сантрейд" – 834,564 млн гривень, "Азовсталь" – 823,780 млн гривень, ММК ім. Ілліча – 635,960 млн гривень, "Полтавський ГЗК" – 586,958 млн гривень.

Обсяг відшкодування ПДВ у жовтні склав 13,305 млрд гривень.

Найбільші суми відшкодування були виплачені платникам податків Києва – 11,280 млрд гривень, Львівській області – 295,274 млн гривень, Запорізькій області – 241,139 млн гривень і Харківській області – 157,120 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 1 квітня 2017 Міністерство фінансів запустило електронний реєстр заяв на відшкодування податку на додану вартість в тестовому режимі.

У жовтні державний бюджет недовиконаний по доходах на 9,9% або на 7,8 млрд гривень.

У вересні поточного року надходження митних платежів до державного бюджету виконано на 87,4%.