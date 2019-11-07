Польща подарувала громадянство українцю, який врятував людей у ДТП

Українцю, який врятував кількох постраждалих у ДТП біля польського Щецина, надали громадянство Польщі. Про це повідомляє Польське радіо.

Андрію Сировацкому і його родині вручили акт про надання польського громадянства через п'ять місяців після трагічної події.

ДТП сталося близько Щецина 9 червня 2019 року. Водій вантажівки в'їхав в автомобілі на автостраді А6, в результаті чого загинули шість осіб. Український водій Андрій Сировацкий, ризикуючи власним життям, витягував людей з пошкоджених автомобілів.

"В 100 м від себе я побачив великий вибух, а після нього — вогонь, вище вантажівки. Я побачив автомобіль з розбитим заднім вікном, в якому були діти. Як батько і чоловік, я повинен був їм допомогти", — згадує він.

Колишній житель Черкаської області Андрій Сировацкий разом з дружиною і двома дітьми проживають у Польщі з 2016 року.

Як повідомляли Українські Новини, українці отримали 70% всіх дозволів на працевлаштування в Польщі в минулому році.

Також повідомлялося, що в Польщі хочуть полегшити працевлаштування лікарів з України.