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22 мая 2019, среда, 16:30 84
Политика 2019-05-22T16:37:47+03:00
Українські Новини
Украинцы получили 70% всех разрешений на трудоустройство в Польше в прошлом году

Украинцы получили 70% всех разрешений на трудоустройство в Польше в прошлом году

В общем количестве иностранцев, которые получили разрешения на трудоустройство в Польше, число украинцев - 70% по итогам 2018 года.

Об этом со ссылкой на данные Главного статистического управления Польши сообщило "Польское радио".

Таким образом, в 2018 году Польша выдала официально 329 тыс. разрешений на трудоустройство иностранцев. При этом более 230 тыс. этих разрешений (70%) получили украинцы.

В целом количество выданных разрешений на трудоустройство в Польше в 2018 году выросло на 40%.

Разрешения на трудоустройство Польша выдавала гражданам 125 стран мира, однако доля украинцев, которые получили эти разрешения, составила 70%. Вторые по количеству полученных разрешений на работу в Польше - граждане Непала.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк ввел ряд валютных послаблений для небанковских финансовых учреждений и юрлиц-нерезидентов.

Россия опустилась со 2-го на 4-е место по объему частных денежных переводов в Украину.

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