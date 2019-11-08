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08 листопада 2019, пʼятниця, 06:10 11
Суспільство 2019-11-08T06:10:01+02:00
Українські Новини
У Мінсоцполітики назвали середній обсяг субсидії і скільки українці зможуть заощадити в жовтні

У Мінсоцполітики назвали середній обсяг субсидії і скільки українці зможуть заощадити в жовтні

Комунальні тарифи, Монетизація субсидій, субсидії, Мінсоцполітики

В той час, як кількість субсидіантів у Києві впало майже вдвічі, в Україні вже у жовтні середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг становить 539 грн, при цьому обсяг пільги - 418 грн.

Про це заявив заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

"Міністерство соціальної політики планово входить в новий опалювальний сезон. Нарахування пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, незалежно від дати початку опалення домівок, відбувається з 15 жовтня. Уже зараз ми нараховуємо ці види допомоги за жовтень. Якщо говорити в середньому, то розмір субсидії по Україні становив 539 грн, а пільги – 418 грн", - сказав Музиченко.

За його словами, тепла погода в Україні дозволить зекономити одержувачам пільг та субсидій: "Зважаючи на те, що нарахування виплат все одно здійснюється з 15 жовтня, а опалення ввімкнули пізніше, - люди зможуть зекономити до 200 грн за місяць", - повідомив Музиченко.

Крім того, з 1 жовтня в Україні стартувала монетизація пільг – коли люди отримують ці виплати "живими грошима". З урахуванням механізму монетизації субсидій, яка стартувала на початку 2019 року, в українців з’явиться більше стимулів для економного споживання ресурсів і більше можливостей економії – оскільки зекономлені гроші з пільг та субсидій "можна покласти собі у кишеню".

"В проекті бюджету на 2020 рік на програму субсидій закладено близько 47 млрд грн. Цієї суми вистачить на всіх, кому потрібна державна допомога для оплати житлово-комунальних послуг", - резюмував Музиченко.

Раніше Українські Новини повідомляли про те, як отримати субсидію через інтернет і не стояти в чергах.

У травні 2020 підвищиться норма обов'язкового платежу домогосподарства за комунальні послуги з 15% до 20% сукупного доходу.

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