Количество субсидиантов в Киеве упало почти вдвое: сколько получат льготники в ноябре

Количество домохозяйств в Киеве, которым в октябре начислена субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, сократилось на 46% до 75 тыс. домохозяйств.

Об этом на брифинге сообщили представители киевской власти, передают Українськi Новини.

"По сравнению с прошлым сезоном, количество получателей жилищных субсидий уменьшилось на 46%, то есть в октябре 2018 года у нас уже пользовались жилищной субсидией 168 тыс. хозяйств", - сказал заместитель директора департамента социальной политики Киевской городской государственной администрации, начальник управления льгот, государственной и региональной помощи Максим Бученко.

На сегодняшний день, по его словам, 75 тыс. домохозяйств уже получили жилищную субсидию на отопительный период в Киеве, процесс их начисления еще идет, ожидается, что их будет ориентировочно 120-130 тыс. домохозяйств.

По словам Бученко, снижение получателей субсидии связано с экономическим ростом благосостояния граждан, а также тем, что большое количество граждан официально трудоустроились и уже самостоятельно могут платить за жилищно-коммунальные услуги.

Директор департамента социальной политики КГГА Руслан Светлый сообщил, что в ноябре 2019 года 2,5 тыс. льготников получат субсидию, начисленную за октябрь, в наличной форме, на общую сумму 2,2 млн гривен; льготу в безналичной форме получат 127,2 тыс. граждан на 81,4 млн гривен.

По словам представителей КГГА, в механизме назначения жилищных субсидий, по сравнению с предыдущим отопительном сезоном, ничего не изменилось и с началом нынешнего отопительного сезона состоялся автоматический перерасчет субсидий.

Льготы в наличной форме могут получить только те, кто подал заявку до 15 октября, их выплата будет осуществлена с помощью "Укрпочты".

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